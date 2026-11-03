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POLÍCIA

Bahia reforça com 15 mil pistolas para o combate ao crime organizado

Novas armas foram testadas na Áustria

Evellyn Teixeira
Por
A Bahia adquiriu cerca de 15 mil novas pistolas
A Bahia adquiriu cerca de 15 mil novas pistolas - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Bahia adquiriu cerca de 15 mil novas pistolas nos últimos três anos para reforçar o trabalho das forças de segurança no combate à criminalidade.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, os armamentos foram distribuídos entre unidades ordinárias e especializadas das polícias Militar, Civil e Técnica.

Confira o vídeo:

Novas pistolas são testadas na Áustria

Na manhã desta terça-feira, 3, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, e o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Osvaldo Silva, participaram de testes e vistorias de novos armamentos em uma cidade próxima a Viena, na Áustria.

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As pistolas serão utilizadas para ampliar as ações de repressão qualificada e combate ao crime organizado na Bahia.

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Governo prevê modernização dos equipamentos

Segundo Werner, o Governo do Estado busca ampliar as condições de trabalho dos profissionais da segurança pública, com investimentos em estruturas, viaturas e modernização dos equipamentos utilizados nas operações policiais.

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