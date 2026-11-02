Corpo de jovem desaparece do IML na Grande São Paulo

O corpo de um jovem de 22 anos desapareceu do Instituto Médico Legal (IML) de Suzano, na Grande São Paulo. Kewin dos Santos Nunes deveria estar na unidade após passar por perícia na capital paulista, mas não foi localizado quando funcionários de uma funerária foram buscá-lo para o velório, marcado para este domingo, 1º.

A família foi informada sobre o desaparecimento no sábado, 31, quando a funerária tentou retirar os restos mortais. A mãe do jovem, Patrícia dos Santos Nunes, contou à TV Diário que havia recebido, na terça-feira, 27, a informação de que o corpo estava liberado para sepultamento.

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Após organizar os trâmites funerários, a família agendou o velório para as 10h de domingo. No entanto, ao chegar ao IML, os funcionários da funerária foram informados de que os restos mortais não estavam no local.

"O pessoal da funerária me ligou dizendo que os restos mortais dele não estavam aqui. A gente foi ao IML e eles falaram que não sabem do corpo. Cadê os restos mortais do meu filho?", relatou Patrícia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a direção do IML determinou a apuração dos procedimentos relacionados aos restos mortais que passaram pela unidade central e teriam sido encaminhados ao IML de Suzano. Até o momento, segundo a pasta, não há confirmação de extravio.

A secretaria acrescentou que o IML de Suzano registrou um boletim de ocorrência e que as unidades farão a conferência dos registros e do encaminhamento do corpo. A família será orientada sobre a retirada dos restos mortais que puderem ser entregues após a verificação.

Desaparecimento de Kewin

Kewin desapareceu em 7 de agosto. No dia 23 do mesmo mês, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado na estrada José da Conceição, em Suzano. Os restos mortais ficaram sob os cuidados do IML para a realização de exames que determinassem a causa da morte.