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MISTÉRIO

Modelo internacional de 27 anos desaparece em São Paulo

Dandara Couto foi vista pela última vez na manhã da segunda-feira, 5

Andrêzza Moura
Por
Dandara é modelo da Mega Model Brasil
Dandara é modelo da Mega Model Brasil - Foto: Reprodução Redes Sociais

O desaparecimento da modelo internacional Dandara Couto, de 27 anos, ainda é um mistério. Ela foi vista pela última vez, por volta das 10h30, desta segunda-feira, 5, na Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na cidade de São Paulo.

Agenciada da Mega Model no Brasil e da Elite Model no Chile, Dandara já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e fez campanhas e projetos de marcas como Hope, Schutz, Calzedonia, Corona, Intimissimi e Garage Rio.

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Desde o desparecimento, familiares e amigos vêm se mobilizando nas redes sociais para tentar localizá-la. Entre os amigos que usaram a internet para pedir ajuda, estão as atrizes Yanna Lavigne e Alice Wegmann.

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Quando sumiu, Dandara estava com os cabelos naturais e crespos, diferente de como costuma usá-los, com tranças. A família disponibilizou dois números de contato para informações. Juan Castro, (48) 99994-6300, e Lelette Couto, (48) 99103-1907.

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Tags

desaparecimento modelo internacional São Paulo (SP) São Paulo Fashion Week

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