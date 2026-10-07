Modelo internacional de 27 anos desaparece em São Paulo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O desaparecimento da modelo internacional Dandara Couto, de 27 anos, ainda é um mistério. Ela foi vista pela última vez, por volta das 10h30, desta segunda-feira, 5, na Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na cidade de São Paulo.

Agenciada da Mega Model no Brasil e da Elite Model no Chile, Dandara já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e fez campanhas e projetos de marcas como Hope, Schutz, Calzedonia, Corona, Intimissimi e Garage Rio.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde o desparecimento, familiares e amigos vêm se mobilizando nas redes sociais para tentar localizá-la. Entre os amigos que usaram a internet para pedir ajuda, estão as atrizes Yanna Lavigne e Alice Wegmann.

Quando sumiu, Dandara estava com os cabelos naturais e crespos, diferente de como costuma usá-los, com tranças. A família disponibilizou dois números de contato para informações. Juan Castro, (48) 99994-6300, e Lelette Couto, (48) 99103-1907.