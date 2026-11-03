CONFUSÃO NA PRAIA
Briga entre banhistas no Porto da Barra termina com três conduzidos
Vídeo mostra dois grupos trocando agressões durante a confusão na praia
Uma briga entre dois grupos de banhistas no Porto da Barra, em Salvador, terminou com três pessoas conduzidas à delegacia na noite de segunda-feira, 2. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão, com participantes trocando agressões, arremessando cadeiras e jogando areia uns contra os outros.
Nas imagens, é possível observar o confronto entre os dois grupos. Em determinado momento, cadeiras são lançadas em meio à briga, enquanto outras pessoas também participam da confusão.
Confira vídeo da confusão
Três pessoas são conduzidas à delegacia após confusão
Segundo a Polícia Civil, a Central de Flagrantes (Cenflag) registrou a condução de três pessoas após o desentendimento: dois homens, de 34 e 50 anos, e uma mulher, de 30.
Leia Também:
De acordo com a corporação, policiais militares prestaram socorro aos feridos e os encaminharam a uma unidade de saúde. Depois, os envolvidos foram apresentados na delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Os três foram ouvidos e vão responder em liberdade. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga.