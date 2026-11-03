Briga entre banhistas no Porto da Barra termina com três conduzidos

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Uma briga entre dois grupos de banhistas no Porto da Barra, em Salvador, terminou com três pessoas conduzidas à delegacia na noite de segunda-feira, 2. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão, com participantes trocando agressões, arremessando cadeiras e jogando areia uns contra os outros.

Nas imagens, é possível observar o confronto entre os dois grupos. Em determinado momento, cadeiras são lançadas em meio à briga, enquanto outras pessoas também participam da confusão.

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Confira vídeo da confusão

Três pessoas são conduzidas à delegacia após confusão

Segundo a Polícia Civil, a Central de Flagrantes (Cenflag) registrou a condução de três pessoas após o desentendimento: dois homens, de 34 e 50 anos, e uma mulher, de 30.

De acordo com a corporação, policiais militares prestaram socorro aos feridos e os encaminharam a uma unidade de saúde. Depois, os envolvidos foram apresentados na delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os três foram ouvidos e vão responder em liberdade. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga.