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CONFUSÃO NA PRAIA

Briga entre banhistas no Porto da Barra termina com três conduzidos

Vídeo mostra dois grupos trocando agressões durante a confusão na praia

Brenda Roberta
Por
De acordo com a corporação, policiais militares prestaram socorro aos feridos e os encaminharam a uma unidade de saúde
De acordo com a corporação, policiais militares prestaram socorro aos feridos e os encaminharam a uma unidade de saúde - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma briga entre dois grupos de banhistas no Porto da Barra, em Salvador, terminou com três pessoas conduzidas à delegacia na noite de segunda-feira, 2. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão, com participantes trocando agressões, arremessando cadeiras e jogando areia uns contra os outros.

Nas imagens, é possível observar o confronto entre os dois grupos. Em determinado momento, cadeiras são lançadas em meio à briga, enquanto outras pessoas também participam da confusão.

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Confira vídeo da confusão

Três pessoas são conduzidas à delegacia após confusão

Segundo a Polícia Civil, a Central de Flagrantes (Cenflag) registrou a condução de três pessoas após o desentendimento: dois homens, de 34 e 50 anos, e uma mulher, de 30.

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De acordo com a corporação, policiais militares prestaram socorro aos feridos e os encaminharam a uma unidade de saúde. Depois, os envolvidos foram apresentados na delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Os três foram ouvidos e vão responder em liberdade. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga.

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Tags

briga Policia Civil porto da barra

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