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Bebê desmaia e sofre fratura no nariz após agressão do pai na Bahia

A mãe da menina também foi agredida. Ambas foram encaminhadas para uma unidade de saúde

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação

Uma bebê de um ano e seis meses desmaiou e teve o nariz fraturado após ser agredida pelo próprio pai em Caetité, no sudoeste da Bahia. Além dela, a mãe também foi alvo dos ataques.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante no bairro Prisco Viana, no domingo, 1º, no contexto de violência doméstica.

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O homem foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar e encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

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Como aconteceram as agressões?

Em depoimento, a mulher informou que foi agredida enquanto segurava a filha e que, desta forma, os socos atingiram a criança. Em seguida, o homem teria pego a bebê. A mãe e uma vizinha tentaram impedir a ação, mas não conseguiram. Depois, a criança foi levada a um bar pelo suspeito, e arremessada no chão.

Acionada, a Polícia Militar encontrou a bebê desacordada. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatada a fratura no nariz e um edema no rosto.

Ela segue internada e deve ser transferida para Salvador.

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Tags

Bahia caetité violência doméstica

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