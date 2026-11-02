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Operação contra paredões termina com três carros apreendidos em Salvador

Veículos foram removidos para o pátio da Transalvador

Victoria Isabel
Por
Operação Paredão busca coibir práticas que perturbam o sossego público
Operação Paredão busca coibir práticas que perturbam o sossego público - Foto: Ascom do CPRC-BTS

A Polícia Militar da Bahia apreendeu três veículos durante ações da Operação Paredão realizadas neste domingo, 1º, em bairros de Salvador. A fiscalização teve como foco o combate à poluição sonora e a infrações que comprometem a circulação de veículos e o sossego dos moradores.

As equipes do Comando de Policiamento Regional da Capital – Baía de Todos-os-Santos (CPRC-BTS) atuaram na Fazenda Grande do Retiro, no IAPI e no Queimadinho. Ao todo, três automóveis foram autuados e removidos para o pátio da Transalvador.

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No final de linha da Fazenda Grande do Retiro, dois carros foram apreendidos por utilizar equipamentos sonoros em desacordo com a legislação. Já na localidade do Brongo, no IAPI, outro veículo recebeu a mesma sanção por som abusivo e por obstruir a circulação viária.

Imagem ilustrativa da imagem Operação contra paredões termina com três carros apreendidos em Salvador
Foto: Ascom do CPRC-BTS

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Fiscalização no Queimadinho

Além das apreensões, os policiais realizaram averiguações preventivas e orientaram condutores no Beco do Cirilo, no Queimadinho. No local, a fiscalização também resultou na dispersão de aglomerações.

De acordo com a Polícia Militar, a Operação Paredão busca coibir práticas que perturbam o sossego público e comprometem a mobilidade urbana em Salvador.

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paredão polícia militar

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