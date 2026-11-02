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POLÍCIA

Candidato é preso por usar IA para colar em prova de concurso para delegado

Caso aconteceu em uma faculdade particular

Victoria Isabel
Por
Fiscal responsável pela aplicação do exame flagrou o homem
Fiscal responsável pela aplicação do exame flagrou o homem - Foto: ASCOM/PCMA

Um candidato ao concurso público para delegado da Polícia Civil do Maranhão (PCMA) foi preso em flagrante nesse domingo, 1º, suspeito de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para responder às questões da prova. O caso aconteceu em uma faculdade particular de São Luís, capital maranhense.

Segundo informações da Polícia Civil, um fiscal responsável pela aplicação do exame flagrou o homem utilizando irregularmente o celular durante a avaliação. A equipe policial que estava de prontidão no local foi acionada e realizou a prisão.

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Após a abordagem, o candidato foi conduzido ao Plantão Central das Cajazeiras, onde foram adotados os procedimentos legais.

Candidato foi autuado por fraude em concurso

A Polícia Civil do Maranhão informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 311-A do Código Penal, que trata de fraudes em certames de interesse público.

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Durante a verificação dos antecedentes, também foi constatado que o homem possuía registro criminal anterior por violência doméstica.

Após os procedimentos, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

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