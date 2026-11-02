Estátua de 8 toneladas cruza o Brasil e chega à nova megaloja da Havan após 11 dias

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Uma réplica da Estátua da Liberdade, com 24 metros de altura e oito toneladas, chegou a Boa Vista, em Roraima, após percorrer cerca de 6 mil quilômetros desde Santa Catarina. A estrutura, que será instalada na 200ª megaloja da Havan, passou 11 dias navegando em uma balsa pelo rio Amazonas durante o trajeto.

O monumento saiu de Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, em 21 de setembro. A viagem incluiu trechos por rodovias de diferentes estados brasileiros e uma travessia fluvial pela Amazônia.

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Depois de seguir pelas estradas até o Pará, a estátua foi embarcada em uma balsa e navegou por aproximadamente 11 dias pelo rio Amazonas até chegar a Manaus. Após o desembarque, voltou às rodovias e seguiu em direção a Boa Vista, cruzando a divisa entre Amazonas e Roraima.

Estátua tem altura de prédio de oito andares

Com 24 metros de altura, a réplica tem dimensões semelhantes às de um prédio de oito andares. Durante o transporte, a estrutura chamou a atenção de moradores e motoristas, que registraram a passagem do monumento pelas cidades e rodovias.

A estátua será instalada na nova megaloja da Havan, localizada na avenida Ville Roy, no bairro Caçari, em Boa Vista. O empreendimento terá mais de 20 mil metros quadrados de área construída e reunirá mais de 350 mil produtos.

Havan inaugura 200ª megaloja em novembro

A inauguração da unidade está marcada para 14 de novembro, às 10h, e deve contar com a presença do empresário Luciano Hang.

A loja será a primeira da rede em Roraima e marcará a entrada da empresa no estado. A abertura também ocorre no ano em que a varejista, fundada em Brusque, em Santa Catarina, completa 40 anos de história.