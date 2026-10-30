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Megaloja conhecida pelos preços baixos vai ser inaugurada em 2027

Projeto deve movimentar a economia do estado

Evellyn Teixeira
Por
As obras da megaloja da Havan em Tijucas, na Grande Florianópolis, começaram e devem movimentar a economia da região.
As obras da megaloja da Havan em Tijucas, na Grande Florianópolis, começaram e devem movimentar a economia da região. - Foto: Ilustrativa | Freepik

As obras da megaloja da Havan em Tijucas, na Grande Florianópolis, começaram e devem movimentar a economia da região.

Na segunda-feira, 26, o empresário Luciano Hang visitou o terreno onde a unidade está sendo construída, às margens da BR-101, no quilômetro 165, no bairro Sul do Rio, próximo ao iFashion Outlet.

Imagem ilustrativa da imagem Megaloja conhecida pelos preços baixos vai ser inaugurada em 2027
Foto: Havan/Divulgação

O empreendimento terá investimento estimado em R$ 110 milhões e aproximadamente 20 mil m² de área construída. A empresa Giacomossi Estruturas Pré-Fabricadas será responsável pelo fornecimento das estruturas pré-fabricadas e metálicas.

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Máquinas já trabalham no terreno, e a previsão de inauguração foi transferida de 2026 para o primeiro semestre de 2027, após um estudo de viabilidade da área e a aprovação do projeto pela Prefeitura de Tijucas.

Segundo o diretor de Expansão da Havan, Nilton Hang, o empreendimento deve gerar empregos, fortalecer a economia local e ampliar as opções de compras para moradores e pessoas que circulam pela BR-101.

A entrega do projeto à prefeitura ocorreu em agosto, quando a empresa confirmou a atualização do cronograma da obra.

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