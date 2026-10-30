Gêmeas idênticas têm resultados diferentes em cotas de concurso

Gêmeas univitelinas que concorreram em um concurso para o cargo de Oficial Investigador de Polícia no Espírito Santo pelas cotas raciais tiveram resultados diferentes na etapa de heteroidentificação. Natália Mendes Ferreira foi considerada inapta, enquanto a irmã, Naiara Mendes Ferreira, foi aprovada. Ambas se autodeclaram negras.

"A minha irmã mandou mensagem falando: 'Natália, não chora, você está inapta'. Fui, abri o site e vi que realmente era isso. Primeiro, eu achei que pudesse ser um erro de digitação, depois um erro de critério da banca, mas foi um choque! E, então, comecei a ver muita gente no grupo dos candidatos na rede social que também foram considerados inaptos. Pessoas visivelmente negras", falou Natália.

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Divulgado em 27 de outubro, o resultado preliminar saiu há cerca de dez dias após a realização da avaliação presencial. Naturais de Vitória e residentes em Vila Velha, na Grande Vitória, as irmãs disseram ter se surpreendido com a decisão, já que haviam sido aprovadas em procedimentos de heteroidentificação de outros processos seletivos. As informações são do portal G1.

Candidata recorre de resultado da heteroidentificação

A candidata apresentou recurso contra a decisão e aguarda uma revisão do resultado, com expectativa de que a avaliação seja revertida.

"Ter a minha irmã aprovada me conforta de certa forma, estou confiante. Eu acho que o meu recurso é o mais simples de todos. Além de eu não ter dúvidas de que eu sou uma pessoa negra, tem uma cópia minha lá!", disse Natália.

O resultado final do concurso está previsto para 11 de novembro, conforme o cronograma informado na apuração.

Divisões das vagas no concurso

O processo seletivo para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) prevê vagas distribuídas entre diferentes modalidades de concorrência:

Ampla concorrência: 684 vagas;

Candidatos negros: 210 vagas;

Pessoas com deficiência: 105 vagas;

Candidatos indígenas: 53 vagas.

A prova objetiva foi aplicada em fevereiro de 2026. Depois, os candidatos passaram por outras etapas eliminatórias, incluindo:

Teste de aptidão física;

Exames de saúde;

Avaliação psicológica;

Heteroidentificação;

Investigação social.

As duas últimas etapas foram realizadas em outubro.

O Ibade afirmou que a heteroidentificação seguiu as regras do edital, com avaliações individuais feitas por bancas de cinco integrantes e registradas em vídeo. Apesar disso, o instituto não explicou os critérios que levaram aos resultados diferentes entre as irmãs nem forneceu as gravações da avaliação realizada em 17 de outubro. O prazo para apresentação de recursos terminou na quinta-feira (29).