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DINHEIRO A RESGATAR

Receita paga R$ 531,6 milhões em restituição; veja se você recebe

O dinheiro será creditado na conta bancária indicada na declaração ou via Pix

Brenda Roberta
Por
O pagamento extra é destinado a pessoas que regularizaram pendências e saíram da malha fina do IR 2026
O pagamento extra é destinado a pessoas que regularizaram pendências e saíram da malha fina do IR 2026 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal realiza nesta sexta-feira, 30, o pagamento de R$ 531,6 milhões em restituições do Imposto de Renda 2026. O lote extra beneficia cerca de 184,4 mil contribuintes. O dinheiro será creditado na conta bancária indicada na declaração ou via Pix, desde que o contribuinte tenha escolhido essa modalidade e cadastrado o CPF como chave.

Para saber se está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e informar nome completo, CPF e data de nascimento. A consulta também pode ser feita pela plataforma Meu Imposto de Renda, disponível no site e no aplicativo para celulares e tablets, além do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

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O pagamento extra é destinado a pessoas que regularizaram pendências e saíram da malha fina do Imposto de Renda de 2026 ou de exercícios anteriores. Ao longo deste ano, a Receita Federal já distribuiu R$ 41 bilhões em restituições, montante recorde pago em quatro lotes regulares, entre maio e agosto.

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Quem tem prioridade no lote extra de restituição do IR

A maior parte das restituições será destinada a contribuintes sem prioridade legal, mas que ganharam preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda ou escolherem o Pix com CPF como chave para receber os valores. Esse grupo reúne 121,5 mil restituições.

Outros R$ 293,4 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade prevista em lei. A distribuição contempla:

Como será feito o pagamento da restituição do Imposto de Renda

  • Idosos com mais de 80 anos: 5.424 restituições;
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições;
  • Pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave: 4.047 restituições;
  • Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições.

O lote também inclui 16.665 restituições para contribuintes sem prioridade legal ou preferência por critérios de desempate.

A Receita Federal alerta que o depósito é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso os dados bancários informados na declaração estejam incorretos ou a conta apresente algum problema, a instituição financeira não realiza a transferência.

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Tags

brasil Imposto de Renda imposto de renda 2026 Receita Federal

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