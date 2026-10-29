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Temporada de cruzeiros começa nesta sexta e pode gerar 72 mil empregos

Salvador deve movimentar R$ 175 milhões

Evellyn Teixeira
Por
A temporada brasileira de cruzeiros turísticos 2026/2027 começa nesta sexta-feira
A temporada brasileira de cruzeiros turísticos 2026/2027 começa nesta sexta-feira - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A temporada brasileira de cruzeiros turísticos 2026/2027 começa nesta sexta-feira, 30, com a expectativa de superar os 72 mil empregos gerados no ciclo anterior.

As viagens pela costa do país seguem até 9 de abril de 2027, e a previsão do Ministério do Turismo é de movimentar R$ 4,72 bilhões durante o período.

Mais navios e leitos na temporada

O crescimento da atividade é impulsionado pelo aumento de 24% na oferta de leitos, que deve chegar a 800 mil. Ao todo, oito navios serão dedicados à costa brasileira, um a mais que na temporada passada.

Segundo o Ministério do Turismo, a chegada das embarcações movimenta diferentes setores, como transporte, hospedagem, alimentação e comércio, criando oportunidades de trabalho e geração de renda.

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Salvador deve movimentar R$ 175 milhões

Além dos navios que atuarão na costa nacional, 28 embarcações internacionais, de 22 companhias, têm mais de 200 escalas programadas em 32 portos e pontos de parada.

Entre os destinos brasileiros estão Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí, Balneário Camboriú e Paranaguá. Na capital baiana, a estimativa é de 182 mil leitos ofertados e impacto econômico de R$ 175,2 milhões.

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