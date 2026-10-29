Nova regra que limita antecipação do FGTS é adiada; veja o que muda

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O Conselho Curador do FGTS deve adiar para março a entrada em vigor da nova regra que limita a antecipação do saque-aniversário, inicialmente prevista para o próximo domingo. A medida altera o prazo para a aplicação das restrições.

Atualmente, o trabalhador pode antecipar, em operações de crédito, o equivalente ao que teria para receber nos próximos cinco anos nos seus resgates de saque-aniversário. Com a nova regra, esse limite seria reduzido para três anos de antecipação em 1º de novembro.

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A medida, adiada para 31 de março de 2027, está prevista para ser discutida nesta quinta-feira, 29, pelo Conselho Curador do FGTS.

Como funciona a nova regra do FGTS?

A nova regra oferece mais prazo para que os trabalhadores que adotaram a antecipação possam continuar tomando um volume maior de empréstimos com juros mais baixos ao antecipar os recursos.

Atualmente, essa modalidade de crédito tem limite para taxa de juros em 1,8% ao mês.

A medida ocorre durante um aumento da inadimplência e do endividamento das famílias brasileiras. Na prática, o governo busca criar novas regras para evitar que os consumidores tomem empréstimos em empresas de financiamento que cobram juros mais altos.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

A antecipação do saque-aniversário do FGTS funciona como uma linha de crédito em que o saldo da sua conta do FGTS é usado como garantia.

Em vez de esperar o mês do seu aniversário para sacar uma parcela anualmente, você recebe de uma vez só o valor de vários anos adiantados pelo banco.

Na prática, o banco adianta o dinheiro para você e cobra uma taxa de juros por isso. Por ter o FGTS como garantia, risco quase zero de inadimplência, as taxas de juros costumam ser mais baixas do que o empréstimo pessoal convencional ou cartão de crédito.

O beneficiário não precisa pagar boletos mensais. O pagamento é feito diretamente da sua conta do FGTS para o banco. No mês do seu aniversário, a Caixa Econômica Federal transfere a parcela que seria sua para o banco que te emprestou o dinheiro.