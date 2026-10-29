Electrolux faz mega promoção com desconto de até R$ 1.550; veja itens

A Black Friday da Electrolux já tem ofertas de eletrodomésticos e eletroportáteis com preços a partir de R$ 99,90. A campanha reúne mais de 100 produtos, com descontos anunciados de até 60%, e inclui desde ferros de passar e cafeteiras até geladeiras e máquinas de lavar.

Entre os destaques damega promoção estão uma air fryer de 5,6 litros por R$ 299,90, um micro-ondas de 20 litros por R$ 519 e uma geladeira Frost Free de 320 litros por R$ 2.699. Para quem pretende renovar os equipamentos da casa, a fabricante também oferece modelos de maior capacidade com reduções que chegam a mais de R$ 1 mil em relação aos preços de referência divulgados.

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A campanha começou em 10 de outubro e faz parte das comemorações dos 100 anos da marca no Brasil. As ofertas estão previstas para continuar até 2 de dezembro de 2026, mas os valores podem mudar durante o período promocional.

Black Friday da Electrolux tem descontos de até 60%

A campanha contempla diferentes categorias de produtos para a casa, incluindo geladeiras, freezers, máquinas de lavar, fogões, fornos, cooktops, aspiradores de pó, purificadores de água, cafeteiras, liquidificadores, micro-ondas e air fryers.

O ferro de passar Electrolux Efficient ESI10 aparece entre os itens mais baratos, por R$ 99,90, ante o preço de referência de R$ 139,90. Já a cafeteira ECM10, com capacidade para 15 xícaras, está anunciada por R$ 114,90.

Nos eletrodomésticos de maior porte, os descontos podem representar uma economia de centenas de reais. Uma geladeira Frost Free de 320 litros, por exemplo, está disponível por R$ 2.699, enquanto o modelo de três portas IM7 Inverter, com 484 litros, aparece por R$ 4.349.

Apesar do desconto máximo anunciado de 60%, a redução varia conforme o produto. Por isso, é importante comparar o preço promocional com o valor de referência de cada modelo antes de fechar a compra.

Veja os preços de geladeiras, máquinas de lavar e air fryers



Os anúncios da loja oficial da Electrolux apresentam ofertas em diferentes faixas de preço. Confira alguns dos produtos identificados na campanha:

Ferro de passar Electrolux ESI10: de R$ 139,90 por R$ 99,90;

de R$ 139,90 por R$ 99,90; Cafeteira Electrolux ECM10, de 15 xícaras: de R$ 169,90 por R$ 114,90;

de R$ 169,90 por R$ 114,90; Liquidificador Electrolux EBL1000, de 1.000 W: de R$ 179,90 por R$ 139,90;

de R$ 179,90 por R$ 139,90; Air fryer Electrolux EAF40, de 5,6 litros: de R$ 499,90 por R$ 299,90;

de R$ 499,90 por R$ 299,90; Micro-ondas Electrolux MT30S, de 20 litros: de R$ 769 por R$ 519;

de R$ 769 por R$ 519; Máquina de lavar Electrolux LED09, de 9 quilos: de R$ 2.049 por R$ 1.849;

de R$ 2.049 por R$ 1.849; Geladeira Electrolux TF38S Frost Free, de 320 litros: de R$ 3.389 por R$ 2.699;

de R$ 3.389 por R$ 2.699; Geladeira Electrolux IM7 Inverter, de 484 litros e três portas: de R$ 5.899 por R$ 4.349.

A diferença entre os preços de referência e os valores promocionais chega a R$ 1.550 na geladeira IM7 Inverter. No modelo TF38S, a redução é de R$ 690. Já a air fryer EAF40 tem uma diferença de R$ 200 entre os valores apresentados.

Os preços divulgados podem sofrer alterações conforme o estoque, a voltagem, a região de entrega e as condições de pagamento. A disponibilidade também pode variar ao longo da campanha.

Como aproveitar as ofertas da Black Friday da Electrolux?

Os consumidores podem consultar os produtos na loja virtual oficial da Electrolux, acessando a seção dedicada à Black Friday. Depois de escolher o item desejado, é necessário conferir o preço atualizado e informar o CEP para verificar as condições de entrega.

A campanha está prevista para terminar em 2 de dezembro de 2026, mas isso não significa que todos os produtos permanecerão com os mesmos valores até essa data. A fabricante prevê a liberação de ofertas em diferentes etapas, com condições que podem ser limitadas pelo tempo ou pela disponibilidade de estoque.

Antes de concluir a compra, vale conferir o preço final com o frete, as opções de parcelamento e as especificações do produto. A comparação entre modelos também ajuda a identificar qual oferta representa a melhor economia para cada necessidade.