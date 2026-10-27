Tramontina faz mega saldão com utensílios para cozinha por menos R$ 5; veja ofertas

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Quem procura utensílios para casa baratos, para renovar a cozinha sem gastar muito encontra produtos da Tramontina por menos de R$ 5 na loja virtual da fabricante. Entre as ofertas atualizadas estão talheres a partir de R$ 1,48, além de outros itens de cozinha. O saldão também inclui pratos, xícaras e outros artigos de louça com preços abaixo de R$ 20 e descontos que chegam a 60%.

As ofertas fazem parte do 'Aquece T Friday' no site da marca e contemplam diferentes linhas de produtos. Entre os itens mais baratos da promoção estão os talheres, com modelos de diferentes linhas e cores. Os preços começam em R$ 1,48 e chegam a R$ 2,77.

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Confira alguns dos itens disponíveis:

Colher para chá Tramontina Plenus: R$ 1,48, nas cores azul, preto ou cinza;

R$ 1,48, nas cores azul, preto ou cinza; Colher de chá Tramontina Ipanema: R$ 1,48, nas cores verde-esmeralda, goiaba ou cinza;

R$ 1,48, nas cores verde-esmeralda, goiaba ou cinza; Colher para chá Tramontina Tulum: R$ 1,48, na cor off-white;

R$ 1,48, na cor off-white; Colher de chá Tramontina Leme: R$ 1,62, na cor cinza;

R$ 1,62, na cor cinza; Colher de chá Tramontina LYF: R$ 1,86, na cor verde-natureza;

R$ 1,86, na cor verde-natureza; Colher de chá Tramontina Leme: R$ 2,20, na cor azul-oceano;

R$ 2,20, na cor azul-oceano; Colher para café Tramontina Angra, em aço inox: R$ 2,22;

R$ 2,22; Colher para chá Tramontina Leme: R$ 2,48, nas cores vermelho ou preto;

R$ 2,48, nas cores vermelho ou preto; Colher para chá Tramontina Ipanema: R$ 2,77, na cor preta;

R$ 2,77, na cor preta; Ralo redondo Tramontina em aço inox, de 10 cm: R$ 2,91;

R$ 2,91; Garfo de mesa Tramontina Leme: R$ 2,96, na cor cinza;

R$ 2,96, na cor cinza; Ralo redondo Tramontina em aço inox, de 15 cm: R$ 3,00;

R$ 3,00; Colher de mesa Tramontina Leme: R$ 3,14, na cor cinza.

Os preços permitem encontrar opções para repor utensílios do dia a dia sem precisar investir em conjuntos completos. No caso dos talheres, há alternativas para chá, café e refeições, enquanto os ralos de aço inox com valores inferiores a R$ 3,50.

Pratos e xícaras da Tramontina custam menos de R$ 20

Além dos utensílios mais baratos, a loja virtual reúne pratos de porcelana, conjuntos de xícara e pires e outros artigos com preços abaixo de R$ 20.

Alguns dos produtos têm descontos expressivos em relação aos valores originais informados no catálogo. É o caso do conjunto de xícara e pires Monocroma, que passou de R$ 50,90 para R$ 19,34, uma redução anunciada de 60%.

Veja outras ofertas:

Prato de sobremesa Casa Natal Capodanno, em porcelana decorada, de 21 cm: R$ 19,22, com 30% de desconto;

R$ 19,22, com 30% de desconto; Prato de sobremesa Street, em porcelana decorada, de 21 cm: R$ 19,22, com 30% de desconto;

R$ 19,22, com 30% de desconto; Prato fundo Leonora, em porcelana, de 21 cm: R$ 19,30, com 18% de desconto;

R$ 19,30, com 18% de desconto; Faca para cozinha Plenus, com lâmina de aço inox e cabo cinza, de 6 polegadas: R$ 19,30, com 14% de desconto;

R$ 19,30, com 14% de desconto; Conjunto de xícara e pires de chá Monocroma, em porcelana decorada, com duas peças de 185 ml: R$ 19,34, com 60% de desconto;

R$ 19,34, com 60% de desconto; Prato fundo Ametista, em porcelana decorada, de 22 cm: R$ 19,34, com 60% de desconto;

R$ 19,34, com 60% de desconto; Conjunto de xícara e pires de chá Nexus, em porcelana decorada, com duas peças de 185 ml: R$ 19,34, com 60% de desconto;

R$ 19,34, com 60% de desconto; Conjunto de xícara e pires de chá Polaris, em porcelana decorada, com duas peças de 185 ml: R$ 19,34, com 60% de desconto;

R$ 19,34, com 60% de desconto; Prato de sobremesa Cecília, em porcelana, de 18 cm: R$ 19,58, com 10% de desconto.

Como comprar os produtos da Tramontina?

Para consultar as ofertas, o consumidor deve acessar a loja virtual oficial da Tramontina e procurar os produtos desejados. Antes de concluir o pedido, também é importante verificar o custo do frete, o prazo de entrega e a disponibilidade do item para o endereço informado.

Como os preços e os estoques podem mudar, os valores apresentados devem ser conferidos diretamente no site no momento da compra.

Loja Tramontina - Foto: divulgação

Tramontina tem campanha de descontos antes da Black Friday



As ofertas aparecem durante a temporada promocional da fabricante, que antecede a Black Friday. A campanha Aquece T Friday 2026 reúne produtos selecionados com preços reduzidos, enquanto a marca prepara novas ações comerciais para novembro.

A fabricante trabalha com diferentes categorias, que vão de utensílios básicos de cozinha a artigos de porcelana e outros produtos para a casa.

Para quem pretende aproveitar os preços mais baixos, comparar os valores e observar o desconto efetivo de cada mercadoria ajuda a identificar as ofertas mais vantajosas. No catálogo atualizado, há desde talheres por R$ 1,48 até conjuntos de xícaras com desconto de 60%.