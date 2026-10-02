Tramontina faz queima de estoque e vende produtos a partir de R$ 5

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A Tramontina decidiu antecipar a tradicional queima de estoque que costuma ganhar força no fim do ano. A gigante gaúcha vai realizar um outlet em Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul, com 150 mil produtos e descontos de até 50%.

A megaliquidação será realizada em dois períodos, entre 9 e 12 de outubro e de 16 a 18 de outubro, aproveitando inclusive o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12.

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Entre os produtos disponíveis estarão panelas, talheres, utensílios de cozinha, ferramentas, móveis e artigos para jardinagem. Alguns itens terão preços ainda mais baixos e poderão ser encontrados por R$ 5.

Quando e onde será o outlet

O outlet será instalado em um pavilhão localizado em frente à Tramontina Factory, loja da empresa em Carlos Barbosa.

A programação será dividida em duas etapas. A primeira ocorre de 9 a 12 de outubro e a segunda, de 16 a 18.

O funcionamento será das 9h às 17h às sextas e sábados. Aos domingos e no feriado, o espaço ficará aberto das 9h às 16h.

Os clientes poderão pagar as compras em dinheiro, Pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Produtos chegam a ter descontos de até 50%



O catálogo do outlet reúne produtos com preços variados, desde utensílios de R$ 5 até panelas, ferramentas e equipamentos que custam algumas centenas de reais.

Entre as ofertas anunciadas está o jogo de panelas Tunis, com cinco peças, que terá o preço reduzido de R$ 899 para R$ 499.

Já a frigideira de aço inox da linha Allegra passa de R$ 202 para R$ 79. A caçarola de alumínio de 20 centímetros, que custava R$ 249, será vendida por R$ 89.

A panela de pressão Vancouver, com capacidade de 4,5 litros, também entra na liquidação e passa de R$ 229 para R$ 149.

Nos utensílios, os valores ficam ainda menores. A faca Jumbo para churrasco, que era anunciada por R$ 25, poderá ser comprada por R$ 5. A faca para pão, antes vendida por R$ 32, também terá o mesmo preço.

Outros produtos, como faca de churrasco de aço inox, colher para refresco e pá de bolo, estarão entre os itens vendidos por R$ 5.

Além do outlet, a Tramontina também realiza no mesmo período uma ação de sustentabilidade que oferece descontos para clientes que levarem produtos antigos para troca.

Outlet acontece durante mudança na empresa

A megaliquidação ocorre em um período de transformação da Tramontina. Aos 115 anos, a empresa começou em 2026 uma reorganização de seu portfólio, que passou a ser dividido entre uma marca principal e submarcas destinadas a diferentes públicos.

A Tramontina continuará presente em cerca de 90% dos produtos, segundo a companhia. A mudança, porém, cria identidades próprias para alguns segmentos.

A primeira delas é a Tramontina Primia, direcionada aos setores de hospitalidade e gastronomia profissional.

A empresa também prevê o lançamento de outras marcas até 2028. A Althea, planejada para 2027, será voltada a produtos de design exclusivo e edições limitadas. No mesmo ano, a Master deverá atender profissionais autônomos, como eletricistas, marceneiros, serralheiros e trabalhadores da construção civil.

Já a Oniq, prevista para 2028, deve concentrar produtos conectados e interativos para a casa.

A Tramontina PRO, que já existe há 26 anos como linha de ferramentas, também ganhará uma identidade própria dentro da nova estrutura. A T store, operação de varejo do grupo, completa o novo ecossistema.

Por que a empresa decidiu dividir as marcas?

A mudança acontece depois de mais de um século em que a Tramontina utilizou o mesmo nome em produtos de segmentos muito diferentes.

O portfólio da companhia inclui desde panelas e talheres até ferramentas industriais, materiais elétricos, móveis e veículos utilitários elétricos.

Segundo a empresa, a reorganização busca facilitar a identificação dos produtos por diferentes públicos e também adequar os canais de venda.

A lógica é separar melhor os mercados atendidos. Produtos destinados à construção civil, por exemplo, precisam estar em lojas especializadas no setor, enquanto equipamentos para cozinhas profissionais exigem uma abordagem direcionada a restaurantes e hotéis.