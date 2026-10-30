TRABALHA OU NÃO?
Dia 30 de outubro é feriado? Veja decisão e quem trabalha
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos explicou decisão sobre a data
O Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, teve este ano o ponto facultativo transferido para esta sexta-feira, 30.
Com isso, a data se une ao fim de semana e ao feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, na segunda-feira.
Ou seja, não é feriado nesta sexta, mas sim ponto facultativo.
Leia Também:
Transferência foi estabelecida pelo governo federal
A transferência do ponto facultativo foi estabelecida pelo governo federal e adotada por estados e órgãos públicos conforme seus próprios calendários.
As exceções são os estados que anteciparam o ponto facultativo para segunda-feira, 26, e manteve o expediente normal na sexta — como fez Roraima —, e Paraná, que não publicou decreto estadual, deixando a cargo de Prefeituras estabelecerem mudanças.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse que o ponto facultativo é seguido pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, mas não pode prejudicar a continuidade dos serviços essenciais.
Segundo a pasta, “caberá aos dirigentes máximos de cada órgão ou entidade identificar os serviços considerados essenciais e adotar as medidas necessárias para assegurar seu funcionamento durante a data”.
O ponto facultativo é válido somente para quem trabalha em órgãos da administração pública. Trabalhadores da iniciativa privada cumprem expediente regular.
Veja a lista de feriados nacionais e dias de ponto facultativo do ano de 2026:
- 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
- 16 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
- 17 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
- 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
- 3 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
- 20 de abril (ponto facultativo);
- 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
- 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
- 4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
- 5 de junho (ponto facultativo);
- 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo transferido para 30 de outubro);
- 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
- 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);
- 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
- 24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
- 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e
- 31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).