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TRABALHA OU NÃO?

Dia 30 de outubro é feriado? Veja decisão e quem trabalha

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos explicou decisão sobre a data

Edvaldo Sales
Por
Decisão do governo federal foi adotada por estados e órgãos públicos
Decisão do governo federal foi adotada por estados e órgãos públicos - Foto: Reprodução | Freepik

O Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, teve este ano o ponto facultativo transferido para esta sexta-feira, 30.

Com isso, a data se une ao fim de semana e ao feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, na segunda-feira.

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Ou seja, não é feriado nesta sexta, mas sim ponto facultativo.

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Transferência foi estabelecida pelo governo federal

A transferência do ponto facultativo foi estabelecida pelo governo federal e adotada por estados e órgãos públicos conforme seus próprios calendários.

As exceções são os estados que anteciparam o ponto facultativo para segunda-feira, 26, e manteve o expediente normal na sexta — como fez Roraima —, e Paraná, que não publicou decreto estadual, deixando a cargo de Prefeituras estabelecerem mudanças.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse que o ponto facultativo é seguido pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, mas não pode prejudicar a continuidade dos serviços essenciais.

Segundo a pasta, “caberá aos dirigentes máximos de cada órgão ou entidade identificar os serviços considerados essenciais e adotar as medidas necessárias para assegurar seu funcionamento durante a data”.

O ponto facultativo é válido somente para quem trabalha em órgãos da administração pública. Trabalhadores da iniciativa privada cumprem expediente regular.

Veja a lista de feriados nacionais e dias de ponto facultativo do ano de 2026:

  • 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
  • 16 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
  • 17 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
  • 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
  • 3 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
  • 20 de abril (ponto facultativo);
  • 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
  • 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
  • 4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
  • 5 de junho (ponto facultativo);
  • 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo transferido para 30 de outubro);
  • 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
  • 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24 de dezembro, véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
  • 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e
  • 31 de dezembro, véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).
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