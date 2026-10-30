Dia 30 de outubro é feriado? Veja decisão e quem trabalha

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O Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, teve este ano o ponto facultativo transferido para esta sexta-feira, 30.

Com isso, a data se une ao fim de semana e ao feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, na segunda-feira.

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Ou seja, não é feriado nesta sexta, mas sim ponto facultativo.

Transferência foi estabelecida pelo governo federal

A transferência do ponto facultativo foi estabelecida pelo governo federal e adotada por estados e órgãos públicos conforme seus próprios calendários.

As exceções são os estados que anteciparam o ponto facultativo para segunda-feira, 26, e manteve o expediente normal na sexta — como fez Roraima —, e Paraná, que não publicou decreto estadual, deixando a cargo de Prefeituras estabelecerem mudanças.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse que o ponto facultativo é seguido pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, mas não pode prejudicar a continuidade dos serviços essenciais.

Segundo a pasta, “caberá aos dirigentes máximos de cada órgão ou entidade identificar os serviços considerados essenciais e adotar as medidas necessárias para assegurar seu funcionamento durante a data”.

O ponto facultativo é válido somente para quem trabalha em órgãos da administração pública. Trabalhadores da iniciativa privada cumprem expediente regular.

Veja a lista de feriados nacionais e dias de ponto facultativo do ano de 2026: