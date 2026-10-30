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ALERTA

Mais de 20 mil brasileiros podem morrer por causa do Super El Niño

Fenômeno natural será o maior já registrado na história

Franciely Gomes
Por
Cidades brasileiras poderão alagar ou sofrer com calor intenso
Cidades brasileiras poderão alagar ou sofrer com calor intenso - Foto: Divulgação | Prefeitura de Palmitos

A passagem do Super El Niño pelo Brasil pode trazer consequências sérias. De acordo com uma projeção do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago, o fenômeno natural pode causar a morte de 26,7 mil brasileiros.

A estimativa é que pelo menos 19,5 mil mortes devem ocorrer nos próximos seis meses, colocando o país no topo do ranking dos mais impactados pela passagem do evento climático, que é considerado o maior já registrado na história.

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No Brasil, o El Niño deve alterar radicalmente os regimes de chuva e as temperaturas. A expectativa é de que o sul seja atingido com chuvas muito acima da média histórica, enquanto o Norte e o Nordeste sofram com seca extrema e calor recorde.

Vale lembrar que o fenômeno acontece devido a um aquecimento extraordinário das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Para ser considerado "Super", as temperaturas da água nessa região precisam ficar 2,0°C acima da média histórica durante meses consecutivos.

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Outros países afetados

Apesar da estimativa de números expressivos de mortes no Brasil, o país não será o único afetado pelo El Niño. Segundo o levantamento, deverão ser 857,4 mil mortes em todo o mundo durante o período de passagem do fenômeno.

A população mais afetada será a da Índia, que poderá registrar 160 mil mortes. Já a menos afetada será a de Chade, na África, onde a estimativa é de 17 mil mortes até o fim da passagem do evento climático.

Confira a lista completa:

  • Índia: 160.000
  • China: 85.400
  • Nigéria: 69.700
  • Sudão: 53.200
  • Indonésia: 49.500
  • Brasil: 26.700
  • República Democrática do Congo: 24.700
  • Bangladesh: 18.400
  • Vietnã: 18.100
  • Chade: 17.000
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Tags

brasil clima El Niño

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