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POLÍTICA

Lula garante promessas de campanha e descarta fim de programas sociais

Presidente negou rumores que circularam nas redes sociais após sua reeleição

Gustavo Nascimento
Por
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 1º, que todas as propostas apresentadas durante a campanha eleitoral serão implementadas em seu próximo mandato. Em publicação nas redes sociais, o petista também garantiu que nenhum programa social do governo federal será encerrado.

“Tudo aquilo que foi prometido na campanha, pode ficar certo que vai acontecer”, declarou Lula.

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Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Entre as medidas anunciadas estão propostas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs), como o perdão de dívidas tributárias e o aumento do limite de faturamento para enquadramento na categoria. O governo também apresentou o Pé-de-Meia Universitário e o Desenrola 3.0.

A execução das iniciativas, no entanto, deve exigir ajustes no Orçamento de 2027, devido ao impacto fiscal das medidas.

Lula rebate rumores sobre programas sociais

Na publicação, o presidente também negou a possibilidade de encerramento de programas sociais e afirmou que o governo poderá criar novas iniciativas ou ampliar políticas públicas já existentes.

“Não acredite nos mentirosos de sempre que vivem tentando vender desgraça e infelicidade para nosso povo”, disse Lula, ao rebater informações sobre possíveis cortes nos benefícios.

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O presidente afirmou ainda que pretende retomar as viagens pelo país para visitar todos os estados e agradecer pessoalmente aos eleitores pela mobilização durante o segundo turno das eleições.

Reeleito em 25 de outubro para um novo mandato, Lula disse que passou a última semana com a agenda pública reduzida para recuperar a voz, após o período de campanha eleitoral.

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