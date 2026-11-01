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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro alega perseguição política e diz que não se arrepende de ida aos EUA

Parlamentar também criticou decisões do ministro Alexandre de Moraes

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Ricardo Durengo | AFP
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, neste domingo, 1º, uma nota oficial na qual alegou ser alvo de perseguição política e afirmou que não se arrepende de suas ações. O parlamentar também justificou sua ida aos Estados Unidos e criticou decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz”, declarou o senador no posicionamento divulgado nas redes sociais.

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Na publicação, Flávio relembrou que foi alvo de uma intimação da Polícia Federal após determinação de Moraes para que entregasse seus passaportes. O senador mencionou ainda a situação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 anos de prisão.

“Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai (ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão”, escreveu.

Flávio está nos Estados Unidos desde quarta-feira, 28, quando viajou com a família. Segundo o parlamentar, ele está em um país onde pode manifestar livremente sua opinião.

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“Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta”, afirmou.

O senador também declarou que não saiu do Brasil, mas “pelo Brasil”.

Veja nota na íntegra:

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Alexandre de Moraes EUA Flávio Bolsonaro

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