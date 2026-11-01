Flávio Bolsonaro alega perseguição política e diz que não se arrepende de ida aos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, neste domingo, 1º, uma nota oficial na qual alegou ser alvo de perseguição política e afirmou que não se arrepende de suas ações. O parlamentar também justificou sua ida aos Estados Unidos e criticou decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz”, declarou o senador no posicionamento divulgado nas redes sociais.

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Na publicação, Flávio relembrou que foi alvo de uma intimação da Polícia Federal após determinação de Moraes para que entregasse seus passaportes. O senador mencionou ainda a situação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a mais de 27 anos de prisão.

“Tudo diante do olhar lacrimejado de um pai (ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com comorbidades, que está condenado a mais de 27 anos de prisão”, escreveu.

Flávio está nos Estados Unidos desde quarta-feira, 28, quando viajou com a família. Segundo o parlamentar, ele está em um país onde pode manifestar livremente sua opinião.

“Ao menos estou num país onde posso manifestar livremente minha opinião, não serei alvo de um juíz que acordou com vontade de fazer o mal e enviou a sua polícia à minha casa para revirar as calcinhas das minhas filhas na gaveta”, afirmou.

O senador também declarou que não saiu do Brasil, mas “pelo Brasil”.

Veja nota na íntegra: