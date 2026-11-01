Às vésperas das eleições, Trump anuncia US$ 15 bi para setor agrícola

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu destinar US$ 15 bilhões a produtores agrícolas às vésperas das eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. A votação está marcada para terça-feira, 3, e pode influenciar a governabilidade do republicano.

Entre as medidas anunciadas estão compensações para os custos de diesel e fertilizantes. As informações foram divulgadas pela agência Associated Press (AP News).

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A estratégia de Trump busca reforçar o apoio de eleitores de estados agrícolas, tradicionalmente republicanos, mas onde há possibilidade de avanço dos democratas. Nas últimas semanas, o presidente intensificou as visitas a áreas rurais, incluindo passagens por Iowa e Kansas.

Além dos US$ 15 bilhões prometidos, o governo também planeja destinar outros US$ 13,8 bilhões para compensar prejuízos da safra de 2025. A medida deve contemplar produtores de milho, soja, trigo e arroz.

Agricultores enfrentam aumento de custos

Os produtores rurais dos Estados Unidos enfrentam dificuldades em 2026 devido à alta dos preços dos fertilizantes e dos combustíveis, que reduziu as margens de lucro da atividade.

O tarifaço anunciado por Trump no ano passado também elevou os custos de equipamentos utilizados na produção agrícola. Além disso, a guerra comercial com a China provocou um boicote aos produtos agrícolas norte-americanos.

Eleições podem alterar composição do Congresso

A dois dias das eleições, candidatos do Partido Democrata registravam avaliações mais favoráveis do que os republicanos em pesquisas de opinião.

Mais de 53 milhões de eleitores norte-americanos já haviam registrado votos antecipados, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.

Trump também tem feito críticas ao processo eleitoral. Na terça-feira, 27 de outubro, afirmou que respeitará os resultados das eleições de meio de mandato caso o pleito seja “honesto”.

As midterms são realizadas a cada dois anos, no meio do mandato presidencial. Neste ano, estarão em disputa as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 das 100 vagas do Senado.

O resultado pode influenciar a relação do governo com o Congresso durante os últimos anos do mandato de Trump, que termina em janeiro de 2029.