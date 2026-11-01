Trump enfrenta o mesmo problema de inflação que Biden? Entenda

Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, enfrenta um problema econômico conhecido no país: os preços continuam altos. Embora o crescimento econômico permaneça estável e o desemprego esteja baixo, o relatório mais recente sobre a inflação, divulgado antes das eleições, confirma o cenário de preocupação.

Atualmente, os indicadores econômicos não são ruins. No entanto, a opinião pública nos Estados Unidos é negativa. O mesmo aconteceu com Joe Biden em 2024, quando os indicadores econômicos positivos não foram suficientes para conquistar a confiança dos eleitores.

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“Quando eu vencer, vou baixar os preços imediatamente”, prometeu Trump.

O que diferencia a situação de Biden e Trump?

Os dois políticos enfrentaram problemas distintos durante seus respectivos governos. Em 2024, Biden lidava com as consequências econômicas da pandemia de Covid-19. Já Trump enfrenta a alta dos preços da energia, relacionada ao conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, além dos efeitos de algumas de suas próprias políticas comerciais e migratórias.

Apesar das diferenças, a realidade política é semelhante. Ao avaliar a economia, os eleitores não observam os números do PIB ou as máximas históricas do mercado de ações. A avaliação acontece com base nos preços dos produtos no supermercado, no valor da gasolina e no nível das despesas domésticas.

Trump pode perder a eleição nos Estados Unidos?

Em 2024, Biden foi responsabilizado pela inflação. No entanto, o então presidente tinha fatores externos, como a pandemia e seus efeitos econômicos, aos quais poderia atribuir parte da responsabilidade pela alta dos preços.

Trump, por outro lado, não possui a mesma margem. Segundo o economista Peter Morici, da Universidade de Maryland e alinhado aos republicanos, os preços elevados são resultado das próprias políticas do presidente, incluindo as tarifas comerciais, além das consequências econômicas do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“A inflação é claramente atribuível a Donald Trump”, afirmou.

De acordo com um estudo do Federal Reserve de Nova York, as tarifas aumentaram os preços dos bens de consumo em aproximadamente 2,9%. O impacto poderia ser ainda maior se Trump não tivesse fechado novos acordos comerciais e se a Suprema Corte não o tivesse impedido de utilizar poderes de emergência para impor outras tarifas sobre as importações.

Além disso, o conflito com o Irã elevou os preços do petróleo, encarecendo a gasolina e pressionando ainda mais o orçamento das famílias.

Governo tenta solucionar a inflação

Diante desse cenário, a Casa Branca aponta os cortes de impostos, o crescimento do emprego e a redução do custo dos medicamentos vendidos sob prescrição médica como provas de que está cumprindo seus compromissos com as famílias norte-americanas.

O governo também vem adotando cada vez mais medidas destinadas a aliviar as pressões econômicas. Entre elas, estão a proposta de estabelecer um limite para as taxas de juros dos cartões de crédito e a possibilidade de realizar um pagamento de US$ 5 mil aos adultos americanos.

Essas iniciativas demonstram uma tentativa de apresentar respostas às dificuldades econômicas enfrentadas pela população e reduzir a insatisfação dos eleitores.