Pesquisa revela qual animal tem a mordida mais forte da natureza

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A força da mordida de um animal depende de diferentes fatores, como tamanho do corpo, musculatura da mandíbula e características dos dentes. Um estudo publicado em 2012 na revista científica PLOS One destacou qual é a mordida mais forte entre os animais da atualidade, além de criaturas pré-históricas que superavam os animais atuais em força absoluta.

Os números, porém, nem sempre são obtidos da mesma maneira: enquanto algumas espécies podem ser avaliadas com equipamentos específicos, outras dependem de estimativas e modelos computacionais.

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Os animais com as mordidas mais fortes

O crocodilo-de-água-salgada (Crocodylus porosus) lidera entre os animais vivos com uma força de 16.460 newtons.

Outros dois predadores aquáticos podem apresentar valores ainda maiores, mas os resultados são estimativas. A mordida da orca (Orcinus orca) é calculada em aproximadamente 84.516 newtons, enquanto a do tubarão-branco (Carcharodon carcharias) chega a cerca de 18 mil newtons.

Como esses animais não foram submetidos a medições diretas em condições semelhantes às dos crocodilos, os valores são projetados a partir de características físicas e modelos científicos.

Megalodonte superava o Tiranossauro rex

Entre os animais extintos, o megalodonte (Otodus megalodon) aparece como um dos maiores destaques. O tubarão pré-histórico, que viveu entre aproximadamente 15 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, poderia alcançar uma força de mordida de 182.200 newtons.

O número supera a estimativa de 35 mil newtons atribuída ao Tyrannosaurus rex, dinossauro que habitou a Terra há cerca de 68 milhões de anos.

As comparações entre espécies extintas são mais difíceis porque os pesquisadores precisam reconstruir a musculatura da mandíbula a partir de estruturas ósseas preservadas. Simulações computacionais ajudam a estimar a força que esses animais poderiam exercer.

Ave de 33 gramas tem mordida poderosa

A força absoluta não é o único critério para avaliar uma mordida. Quando considerada em proporção ao tamanho do corpo, uma ave pequena chama a atenção: o tentilhão-terrestre-grande-de-Galápagos (Geospiza magnirostris).

Com aproximadamente 33 gramas, o pássaro consegue exercer cerca de 70 newtons de força com o bico, o suficiente para quebrar sementes e nozes resistentes. Em relação ao próprio peso, sua capacidade de mordida é proporcionalmente muito superior à de animais gigantes, como o T. rex.

O que determina a força de uma mordida?

O tamanho do corpo é apontado como um dos fatores mais importantes para determinar a potência da mordida. A musculatura responsável por fechar a mandíbula também exerce papel fundamental, assim como a posição e o tamanho desses músculos.

Os dentes influenciam a pressão aplicada. Pontas mais afiadas concentram a força em uma área menor, aumentando a pressão sobre o ponto de contato. Por isso, a estrutura dentária também interfere na capacidade de um animal perfurar ou esmagar suas presas.

Para efeito de comparação, a força máxima de mordida estimada para seres humanos é de aproximadamente mil newtons, valor muito inferior ao registrado entre os grandes predadores.