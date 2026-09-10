Nova tecnologia da UFBA vai combater o desperdício de água potável

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) vai desenvolver uma tecnologia voltada ao monitoramento e controle de perdas de água potável em redes de abastecimento. O projeto, denominado Sistema Integrado de Software e Hardware para Controle de Perdas de Água Potável (SCADAFY), será realizado em parceria com a empresa Waterfy Partners Participações S.A., com a intermediação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX).

O convênio para execução da pesquisa tem valor de R$ 1.093.493,94 e vigência de 8 de setembro de 2026 a 8 de fevereiro de 2028. O acordo teve o extrato publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 10.

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A iniciativa prevê o desenvolvimento de duas inovações tecnológicas que funcionarão de forma integrada. A primeira é um dispositivo de Internet das Coisas Industrial (IIoT), com estrutura multiparamétrica, modular e de baixo custo, destinado ao monitoramento contínuo de vazamentos e outras falhas nas redes de abastecimento de água.

A segunda é uma plataforma computacional inteligente, desenvolvida para operar conectada ao dispositivo e permitir o gerenciamento e o controle dos dados obtidos a partir das redes monitoradas.

Tecnologia para monitoramento de perdas

De acordo com o extrato do convênio, os dois componentes — hardware e software — integram uma mesma plataforma e estão submetidos às disposições previstas no acordo, o que inclui regras sobre obrigações e propriedade intelectual.

O projeto será executado pela UFBA, enquanto a Waterfy e a FAPEX atuarão no apoio à pesquisa. O convênio foi firmado com base na legislação que regulamenta as parcerias entre instituições de ensino e pesquisa e fundações de apoio.

Fachada da UFBA - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

A proposta é utilizar a combinação entre sensores e processamento de dados para ampliar o acompanhamento das redes de abastecimento e auxiliar na identificação rápida de perdas de água.

O projeto tem duração de 17 meses, considerando o período entre a assinatura do convênio, em setembro de 2026, e o encerramento previsto para fevereiro de 2028.