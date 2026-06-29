Borra de café desentope pia? Veja o que diz a ciência

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Vídeos compartilhados em redes sociais têm prometido uma missão extra do café, dessa vez, para a limpeza doméstica. O grão moído é misturado com água quente e num passo de mágica consegue desentupir o encanamento. Isso, entretanto, não é totalmente verdadeiro, e pode causar um efeito contrário.

Uma explicação química mostra que essa ideia nasceu de uma meia-verdade. O grão de café, antes de ser torrado e moído, realmente contém compostos ácidos. O problema é o que no processo de preparo da bebida, em que maior parte dessas substâncias ácidas migra para o líquido.

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O que sobra no filtro é, majoritariamente, fibra vegetal: celulose e lignina, materiais insolúveis em água e resistentes à decomposição química em temperatura ambiente.

Hector Alexandre Gil, doutor e professor de Química do Instituto Mauá de Tecnologia, explica ao CNN Brasil que o resíduo de café tende a se combinar com a gordura já presente nas paredes da tubulação, formando uma camada pegajosa em vez de dissolvê-la.

O professor reconhece que existe, sim, um elemento que ajuda no processo; só que não é o café. "Água quente, que é o que pode ajudar", resume Gil, ao explicar que o efeito visual de "desentupimento" nessas demonstrações é, na realidade, resultado do calor da água, e não da borra.

O risco do método não está apenas na ineficácia, mas no efeito cumulativo que ele provoca dentro do encanamento. Como a borra não se dissolve, pequenas quantidades do resíduo vão se acumulando nas paredes internas dos canos a cada vez que alguém repete o procedimento.

Com o tempo, esse acúmulo reduz progressivamente o espaço disponível para a passagem da água, causando mais entupimento.