UMA EXPLICAÇÃO QUÍMICA
Borra de café desentope pia? Veja o que diz a ciência
Uma explicação química mostra que essa ideia tem um pé na verdade mas pode ter efeito contrário
Vídeos compartilhados em redes sociais têm prometido uma missão extra do café, dessa vez, para a limpeza doméstica. O grão moído é misturado com água quente e num passo de mágica consegue desentupir o encanamento. Isso, entretanto, não é totalmente verdadeiro, e pode causar um efeito contrário.
Uma explicação química mostra que essa ideia nasceu de uma meia-verdade. O grão de café, antes de ser torrado e moído, realmente contém compostos ácidos. O problema é o que no processo de preparo da bebida, em que maior parte dessas substâncias ácidas migra para o líquido.
O que sobra no filtro é, majoritariamente, fibra vegetal: celulose e lignina, materiais insolúveis em água e resistentes à decomposição química em temperatura ambiente.
Hector Alexandre Gil, doutor e professor de Química do Instituto Mauá de Tecnologia, explica ao CNN Brasil que o resíduo de café tende a se combinar com a gordura já presente nas paredes da tubulação, formando uma camada pegajosa em vez de dissolvê-la.
O professor reconhece que existe, sim, um elemento que ajuda no processo; só que não é o café. "Água quente, que é o que pode ajudar", resume Gil, ao explicar que o efeito visual de "desentupimento" nessas demonstrações é, na realidade, resultado do calor da água, e não da borra.
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O risco do método não está apenas na ineficácia, mas no efeito cumulativo que ele provoca dentro do encanamento. Como a borra não se dissolve, pequenas quantidades do resíduo vão se acumulando nas paredes internas dos canos a cada vez que alguém repete o procedimento.
Com o tempo, esse acúmulo reduz progressivamente o espaço disponível para a passagem da água, causando mais entupimento.