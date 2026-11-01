Influenciador fitness morre em grave acidente de moto aos 29 anos

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Liam Fitzgerald, influenciador fitness de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto nos Estados Unidos.

A morte do personal trainer foi confirmada pela namorada, Jamie Lyn Rinaldi, em uma publicação nas redes sociais no sábado, 31.

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Liam morreu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira, 30, após não resistir aos ferimentos provocados pelo acidente, segundo a companheira dele.

A notícia causou comoção entre pessoas próximas ao criador de conteúdo, que acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

“Não há palavras para descrever a dor desta perda. Este é um momento incrivelmente difícil e doloroso para todos que o conheciam e o amavam”, escreveu Jamie.

Apoio no período de luto

Além disso, a namorada pediu apoio à família e às pessoas próximas ao influenciador durante o período de luto.

“Por favor, mantenham a família de Liam, seus entes queridos e todos que eram próximos a ele em seus pensamentos e orações”, afirmou.

Na despedida, Jamie ainda pediu privacidade para que os familiares possam enfrentar a perda longe da exposição pública.

“Peço que nos concedam compreensão, amor e privacidade enquanto enfrentamos esta perda inimaginável. Descanse em paz, Liam. Nós te amamos muito”, declarou.

Trajetória de Liam Fitzgerald

Liam Fitzgerald era morador de Miami, na Flórida, e ganhou visibilidade nas redes sociais com conteúdos sobre atividade física, estilo de vida e finanças.

Além de produzir conteúdo para a internet, ele trabalhava como personal trainer e oferecia acompanhamento físico personalizado.

O influenciador reunia uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina e dicas relacionadas ao universo fitness.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente.