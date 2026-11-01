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Influenciador fitness morre em grave acidente de moto aos 29 anos

Morte foi confirmada pela namorada do influenciador

Edvaldo Sales
Por
Liam Fitzgerald morreu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira, 30
Liam Fitzgerald morreu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira, 30 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Liam Fitzgerald, influenciador fitness de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto nos Estados Unidos.

A morte do personal trainer foi confirmada pela namorada, Jamie Lyn Rinaldi, em uma publicação nas redes sociais no sábado, 31.

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Liam morreu por volta das 2h da madrugada de sexta-feira, 30, após não resistir aos ferimentos provocados pelo acidente, segundo a companheira dele.

A notícia causou comoção entre pessoas próximas ao criador de conteúdo, que acumulava mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

“Não há palavras para descrever a dor desta perda. Este é um momento incrivelmente difícil e doloroso para todos que o conheciam e o amavam”, escreveu Jamie.

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Apoio no período de luto

Além disso, a namorada pediu apoio à família e às pessoas próximas ao influenciador durante o período de luto.

“Por favor, mantenham a família de Liam, seus entes queridos e todos que eram próximos a ele em seus pensamentos e orações”, afirmou.

Na despedida, Jamie ainda pediu privacidade para que os familiares possam enfrentar a perda longe da exposição pública.

“Peço que nos concedam compreensão, amor e privacidade enquanto enfrentamos esta perda inimaginável. Descanse em paz, Liam. Nós te amamos muito”, declarou.

Trajetória de Liam Fitzgerald

Liam Fitzgerald era morador de Miami, na Flórida, e ganhou visibilidade nas redes sociais com conteúdos sobre atividade física, estilo de vida e finanças.

Além de produzir conteúdo para a internet, ele trabalhava como personal trainer e oferecia acompanhamento físico personalizado.

O influenciador reunia uma comunidade de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina e dicas relacionadas ao universo fitness.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Liam Fitzgerald (@liam_fitzgerald_)

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

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estados unidos influenciador

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