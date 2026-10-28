Influenciador é preso suspeito de tentativa de homicídio na Bahia

A Operação Zero Grau, em Feira de Santana, prendeu temporariamente, nesta quarta-feira, 28, influenciador digital Kawan Paim Magalhães, conhecido como KGrau, de 22 anos. O suspeito, com 264 mil seguidores nas redes sociais, é investigado por possível envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio registrada em agosto, na região central do município.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão temporária relacionada ao caso. Um segundo homem também foi preso em flagrante por posse ilegal de munição e acessório de arma de fogo. As informações pertencem a reportagem do G1.

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Ataque a tiros deixou dois homens feridos

O crime aconteceu na manhã de 6 de agosto, por volta das 10h50, nas proximidades da Praça da Matriz. Conforme as investigações, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e atiraram contra as vítimas.

Um vendedor de perfumes, de 24 anos, foi atingido no abdome, no braço esquerdo e nas costas. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde passou por cirurgia e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A segunda vítima, um homem de 20 anos, foi atingida de raspão e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos e passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pela Polícia Civil.

Investigação aponta possível motivação por vingança

De acordo com a Polícia Civil, as imagens e os depoimentos colhidos ao longo da investigação indicam a possibilidade de que o ataque tenha sido motivado por vingança.

Uma das hipóteses apuradas é de que o crime esteja relacionado à morte do pai de um dos suspeitos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. A possível ligação ainda é investigada pela polícia.

Polícia apreende celulares, roupas e munições

Durante a Operação Zero Grau, os agentes apreenderam celulares, roupas semelhantes às que teriam sido utilizadas no ataque, um carregador com munições compatíveis com o calibre empregado no crime e veículos relacionados à investigação.

O material deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e a participação dos suspeitos. A apuração é conduzida pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que continua as diligências para identificar possíveis outros envolvidos.

Segundo a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, as defesas do influenciador e do homem preso em flagrante foram procuradas. Os advogados informaram que ainda não tiveram acesso ao processo.