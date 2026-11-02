Mulher escapa de cárcere após pedir socorro durante emergência médica

Uma mulher de 43 anos conseguiu sair de um cárcere privado de aproximadamente duas semanas. Ela conseguiu denunciar o ex-companheiro durante uma consulta médica em Anápolis, no interior de Goiás.

Para chegar ao hospital, ela simulou uma dor intensa no braço e convenceu o homem, de 36 anos, a leva-la em uma emergência médica no último domingo, 1.

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Durante o atendimento no Centro Médico da Vila Jaiara, a vítima pediu ajuda ao médico e relatou que estava sendo mantida presa pelo ex-companheiro. De acordo com as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento e a impedia de deixar a residência.

Segundo o delegado Rafhael Barboza, a mulher foi mantida no imóvel desde que tentou buscar seus pertences pessoais após o término. Uma das filhas dela também teria sido impedida de frequentar a escola.

“Ele não aceitava o término e mantinha ela em cárcere privado. Inclusive, uma das filhas dela, ele não deixava nem ir para a escola. Ela teve a ideia de pedir que a levasse ao hospital, falou que estava com uma dor no braço. No momento em que ele a levou, a vítima conseguiu fazer a denúncia”, explicou o delegado.

Como o suspeito foi localizado?

Durante os dias em que permaneceu na residência, a mulher não podia sair nem utilizar o celular. Ela também relatou ter recebido ameaças constantes do ex-companheiro, que dizia que a encontraria caso tentasse fugir. A vítima já tinha medidas protetivas de urgência em vigor contra ele.

Após a denúncia feita no consultório, a equipe de segurança do hospital acionou a Polícia Militar de Goiás (PMGO). O suspeito, que aguardava na entrada do estabelecimento para levar a mulher de volta, deixou o local antes da chegada dos policiais.

A localização do homem ocorreu enquanto os militares prestavam assistência à vítima e a transportavam. Durante o deslocamento, a equipe percebeu que uma motocicleta acompanhava a viatura. A mulher reconheceu o passageiro como sendo seu ex-companheiro.

Os policiais abordaram o veículo e prenderam o suspeito. Em uma primeira declaração aos militares, ele negou as acusações e afirmou que a mulher tinha uma cópia da chave da residência, podendo sair quando quisesse.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Goiás, que ficará responsável pela investigação.