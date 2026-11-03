Homem morre atropelado por colega durante manobra de carro na Bahia

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Um homem morreu na tarde deste domingo, 1º de novembro, após ser atropelado acidentalmente por um colega de trabalho. Yandri Batista Santos, de 31 anos, ajudava o homem a manobrar um veículo, na Estrada de Pitinga, no distrito de Arraia d'Ájuda, em Porto Seguro, quando foi atingido.

O motorista perdeu o controle da direção e atropelou Yandri. Depois disso, o automóvel caiu em um riacho às margens da via. O acidente aconteceu nas proximidades do Beach Club Parador 7, onde os rapazes trabalhavam.

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Após o incidente, o condutor fugiu do local sem prestar ajuda ao colega. A vítima morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico.

Yandri morreu no local - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Yandri e o colega trabalhavam em uma barraca de praia. No entanto, segundo informações eles não atuavam formalmente como manobristas do estabelecimento comercial.

O caso é apurado pela 2ª Delegacia Territorial de Arraial d'Ajuda. Os investigadores da unidade policial tenta localizar o homem e esclarecer as circunstâncias do acidente.

Por meio de nota, a direção do Parador 7 lamentou a morte do rapaz e, por respeito à sua memória, suspendeu suas atividades temporariamente. O sepultamento de Yandri estava previsto para acontecer na tarde da segunda-feira, 2. As informações são do Blog do Marcelo.