Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro em shopping de Salvador

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 23 anos foi conduzido à Central de Flagrantes após filmar outro homem, de 28 anos, sem o consentimento dele, no banheiro do Salvador Shopping no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 3.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais da 35ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência de importunação sexual nas dependências do estabelecimento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No local, os agentes conversaram com o supervisor do centro comercial, que os conduziu até as pessoas envolvidas. Em seguida, o suspeito e as demais partes foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Em nota, a Polícia Civil informou que a unidade lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O homem foi ouvido e responderá ao procedimento em liberdade.

A Polícia Civil acrescentou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

O que diz o shopping

Em nota, a administração do centro de compras informou que prestou acolhimento à vítima após o relato de importunação sexual e adotou as medidas cabíveis, incluindo o acionamento da Polícia Militar.

O empreendimento também afirmou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos.