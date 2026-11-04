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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro em shopping de Salvador

Suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes pela Polícia Militar

Victoria Isabel
Por
Administração do centro de compras informou que prestou acolhimento à vítima
Administração do centro de compras informou que prestou acolhimento à vítima - Foto: Ilustrativa/Magnific

Um homem de 23 anos foi conduzido à Central de Flagrantes após filmar outro homem, de 28 anos, sem o consentimento dele, no banheiro do Salvador Shopping no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 3.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais da 35ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência de importunação sexual nas dependências do estabelecimento.

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No local, os agentes conversaram com o supervisor do centro comercial, que os conduziu até as pessoas envolvidas. Em seguida, o suspeito e as demais partes foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Em nota, a Polícia Civil informou que a unidade lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O homem foi ouvido e responderá ao procedimento em liberdade.

A Polícia Civil acrescentou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

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O que diz o shopping

Em nota, a administração do centro de compras informou que prestou acolhimento à vítima após o relato de importunação sexual e adotou as medidas cabíveis, incluindo o acionamento da Polícia Militar.

O empreendimento também afirmou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos.

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Tags

importunação sexual Polícia Civil polícia militar

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