Com investimento de R$ 4,5 milhões, Parque do Abaeté terá mirante reconstruído

A reconstrução do mirante panorâmico, a requalificação da praça principal e a revitalização de duas quadras de vôlei já existentes estão entre as intervenções previstas na segunda etapa da requalificação urbanística do Parque Metropolitano do Abaeté, em Salvador.

Com investimento de mais de R$ 4,5 milhões, proveniente do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente (FERFA), o projeto do Governo da Bahia também contempla melhorias na acessibilidade, drenagem, iluminação e conclusão do cercamento do parque. As obras, que já foram iniciadas, tem previsão para serem concluídas até dezembro de 2027.

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A iniciativa dá continuidade ao processo de recuperação da infraestrutura de um dos principais espaços de convivência, lazer e preservação ambiental da capital baiana. Localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Lagoas e Dunas do Abaeté, no bairro de Itapuã, a unidade de conservação administrada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) reúne aproximadamente 225 hectares de dunas, lagoas e vegetação de restinga em meio à área urbanizada de Salvador.

A segunda etapa foi planejada para qualificar os equipamentos de uso público e melhorar as condições de circulação, acessibilidade e permanência dos visitantes. As intervenções também consideram a necessidade de adequação da infraestrutura existente, com atenção ao manejo das águas pluviais, à iluminação e à recuperação de espaços de convivência.

Para o secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Mendonça Sodré Martins, a intervenção representa a continuidade do trabalho de valorização dos espaços ambientais inseridos nas cidades e destaca as características ambientais e culturais que fazem dele um patrimônio de Salvador e da Bahia.

“A requalificação permite recuperar estruturas importantes para a população, melhorar as condições de acesso e convivência e valorizar esse território, conciliando a conservação ambiental com o uso público sustentável. É um investimento que considera não apenas a infraestrutura, mas também a relação histórica da comunidade com o parque”, destaca o secretário.

Novo mirante terá referências ao Samba de Roda e às Ganhadeiras de Itapuã

A principal intervenção dessa nova etapa será a reconstrução integral do mirante panorâmico. O novo equipamento irá contar com estrutura de concreto, deck de madeira, cobertura com desenho curvilíneo e iluminação cênica. O projeto arquitetônico incorpora referências à identidade cultural de Itapuã.

O formato circular da edificação foi inspirado no movimento do Samba de Roda e na trajetória das Ganhadeiras de Itapuã, grupo que representa a memória e as tradições culturais da região.

O acesso ao mirante será organizado a partir de uma praça de entrada, com percurso por dois níveis de contemplação e vista para o mar. Uma rampa vai acompanhar a curvatura da construção, garantindo acessibilidade universal ao longo do trajeto e permitindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também utilizem o equipamento.

Para o diretor-geral do Inema, Eduardo Topázio, a qualificação da infraestrutura precisa caminhar junto com a proteção dos ecossistemas que compõem a unidade de conservação.

“O parque está inserido em uma unidade de conservação que desempenha funções ambientais importantes para Salvador, como a proteção das lagoas, das dunas e dos ambientes de restinga. Por isso, as intervenções precisam considerar as características desse território. O acompanhamento do Inema é fundamental para compatibilizar a melhoria dos equipamentos públicos com a conservação do patrimônio natural”, disse.

Praça principal e quadras de vôlei serão revitalizadas

Além do novo mirante, a praça principal também vai passar por uma requalificação abrangente, com intervenções no pavimento, nos acessos e na infraestrutura de drenagem. O projeto prevê a implantação de piso intertravado e concreto, recomposição pontual de trechos da pedra portuguesa e reforma dos degraus existentes.

Também será adequado o acesso para veículos pesados, enquanto o sistema de drenagem será requalificado para melhorar o escoamento das águas pluviais. As medidas buscam reduzir problemas associados à drenagem inadequada e contribuir para a conservação dos espaços de circulação e convivência.

Na área esportiva, duas quadras de vôlei de areia já existentes passarão por revitalização completa. Atualmente, os espaços contam basicamente com areia e marcação, e receberão melhorias para modernizar as condições de utilização. O projeto inclui adequação dos equipamentos, instalação de alambrados, bancos com cobertura e iluminação, ampliando as possibilidades de uso pela comunidade, inclusive no período noturno.

O cercamento do parque também será concluído, com implantação de gradil metálico em aproximadamente 815 metros. A estrutura vai contribuir para delimitar e proteger o perímetro, organizar os espaços de uso público e auxiliar na proteção das áreas ambientais. Além disso, também está prevista a recomposição pontual da pedra portuguesa também está prevista no entorno do Centro de Atividades.

A execução física da segunda etapa ficará sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pelas obras de engenharia e infraestrutura urbana. A Sema participa da iniciativa por meio da gestão dos recursos ambientais, enquanto o Inema, através da coordenação da APA, realizará o acompanhamento técnico e ambiental das intervenções.

A gestora da APA Lagoas e Dunas do Abaeté, Aline Freitas destaca a importância de considerar as características do território e a relação das comunidades com o parque e o território onde a natureza, a história e a cultura estão profundamente conectadas.

“As melhorias previstas vão proporcionar melhores condições de acesso, circulação e permanência para os moradores e os visitantes. O acompanhamento da gestão da APA também é fundamental para que as intervenções respeitem as características ambientais da unidade de conservação e fortaleçam a relação da população com esse patrimônio”, completa.

Um patrimônio ambiental e cultural de Salvador

Inaugurado em setembro de 1993, o Parque Metropolitano do Abaeté reúne ecossistemas de restinga, dunas e lagoas que desempenham funções ambientais relevantes, como a recarga hídrica e a regulação climática. O território também abriga espécies associadas a esses ambientes, como o lagarto do Abaeté (Cnemidophorus abaetensis), endêmico da região.

Além da importância ecológica, o parque é um dos principais símbolos da identidade cultural de Itapuã. A história das lavadeiras, as manifestações religiosas de matriz africana e as tradições populares fazem parte da memória coletiva do território, que também inspirou artistas como Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Toquinho.

A segunda etapa sucede as intervenções realizadas na primeira fase, que contemplaram a reforma da Casa da Música e do Centro de Atividades, além da implantação do Memorial do Abaeté, espaço dedicado à história, à biodiversidade e às manifestações culturais relacionadas ao parque.

Com as novas intervenções, o projeto avança na recuperação dos espaços de convivência, contemplação e esporte, buscando oferecer melhores condições de utilização para moradores, visitantes, turistas, escolas e grupos culturais que mantêm vínculos com o território.