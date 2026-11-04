Compras do exterior podem chegar mais rápido por Salvador; entenda

Quem costuma comprar produtos em sites internacionais poderá ter uma alternativa mais rápida para receber as encomendas na Bahia. O Salvador Bahia Airport, administrado pela rede VINCI Airports, planeja implantar uma operação de remessas expressas internacionais, conhecida como courier, para processar parte das compras diretamente na capital baiana.

A proposta é diminuir o percurso feito atualmente por muitas encomendas antes de chegar aos consumidores. Hoje, entre 80% e 85% das remessas internacionais destinadas à Bahia são encaminhadas primeiro para aeroportos de outros estados, como Viracopos e Guarulhos, onde passam pelo processamento e pela nacionalização. Só depois seguem para os destinatários baianos.

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Com a nova operação, parte desses procedimentos poderá ser realizada no próprio terminal de cargas do aeroporto de Salvador. A expectativa é reduzir em até 48 horas o tempo total de entrega, embora o resultado dependa da rota, da conectividade aérea e dos procedimentos de liberação das mercadorias.

Segundo Anderson Ribeiro, gerente de Negócios Aéreos e Cargas Aéreas do Salvador Bahia Airport, a iniciativa busca aproximar o processamento das encomendas dos consumidores e ampliar as alternativas logísticas para o comércio eletrônico internacional.

"A possibilidade de processar essas remessas em Salvador aproxima a operação logística do consumidor e pode tornar a entrega mais rápida e eficiente. A Bahia tem participação relevante no comércio eletrônico do Nordeste, e queremos aproveitar esse potencial para ampliar as alternativas de entrada de encomendas internacionais, estimular novos negócios e fortalecer a conexão do estado com os mercados globais”, disse.

Como vai funcionar o processamento em Salvador?

O projeto prevê a instalação de uma estrutura específica no Terminal de Cargas Internacionais (TECA), com aproximadamente 680 m². O espaço deverá receber equipamentos e adequações para inspeção, triagem e processamento das encomendas que chegam do exterior.

Para colocar a operação em funcionamento, o aeroporto está em busca de empresas especializadas em remessas expressas internacionais. Esses operadores serão responsáveis por atuar no processamento e na movimentação das mercadorias.

Na prática, a proposta é fazer com que parte das encomendas destinadas aos consumidores baianos não precise passar por centros logísticos de outros estados antes de seguir para a entrega final.

Bahia concentra 30% do comércio eletrônico do Nordeste

O interesse em ampliar a estrutura logística está relacionado à participação baiana nas compras pela internet. Dados de 2024 da Fecomércio-BA apontam que o estado responde por aproximadamente 30% do comércio eletrônico do Nordeste.

Estudos de mercado utilizados no projeto estimam que a operação poderá movimentar 1,1 milhão de remessas no primeiro ano de funcionamento. A partir do segundo ano, o volume poderia chegar a 2,3 milhões de encomendas anuais.

As projeções ainda são preliminares e dependem da implantação da estrutura, da adesão das empresas especializadas e das condições do mercado.

Encomendas podem atender outros estados

A proposta não se limita aos consumidores da Bahia. Salvador também poderá funcionar como ponto de entrada e distribuição de encomendas internacionais para outros mercados do Nordeste e para o norte de Minas Gerais.

Além da possibilidade de reduzir o tempo de entrega, a operação poderá estimular atividades locais de triagem, armazenagem, transporte e distribuição.

O projeto, no entanto, ainda não está em funcionamento. A implantação depende da seleção dos operadores especializados e das adequações necessárias no terminal de cargas.