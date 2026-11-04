AGILIDADE NO E-COMMERCE
Compras do exterior podem chegar mais rápido por Salvador; entenda
Projeto do Salvador Bahia Airport prevê processamento de encomendas internacionais na capital baiana
Quem costuma comprar produtos em sites internacionais poderá ter uma alternativa mais rápida para receber as encomendas na Bahia. O Salvador Bahia Airport, administrado pela rede VINCI Airports, planeja implantar uma operação de remessas expressas internacionais, conhecida como courier, para processar parte das compras diretamente na capital baiana.
A proposta é diminuir o percurso feito atualmente por muitas encomendas antes de chegar aos consumidores. Hoje, entre 80% e 85% das remessas internacionais destinadas à Bahia são encaminhadas primeiro para aeroportos de outros estados, como Viracopos e Guarulhos, onde passam pelo processamento e pela nacionalização. Só depois seguem para os destinatários baianos.
Com a nova operação, parte desses procedimentos poderá ser realizada no próprio terminal de cargas do aeroporto de Salvador. A expectativa é reduzir em até 48 horas o tempo total de entrega, embora o resultado dependa da rota, da conectividade aérea e dos procedimentos de liberação das mercadorias.
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Segundo Anderson Ribeiro, gerente de Negócios Aéreos e Cargas Aéreas do Salvador Bahia Airport, a iniciativa busca aproximar o processamento das encomendas dos consumidores e ampliar as alternativas logísticas para o comércio eletrônico internacional.
"A possibilidade de processar essas remessas em Salvador aproxima a operação logística do consumidor e pode tornar a entrega mais rápida e eficiente. A Bahia tem participação relevante no comércio eletrônico do Nordeste, e queremos aproveitar esse potencial para ampliar as alternativas de entrada de encomendas internacionais, estimular novos negócios e fortalecer a conexão do estado com os mercados globais”, disse.
Como vai funcionar o processamento em Salvador?
O projeto prevê a instalação de uma estrutura específica no Terminal de Cargas Internacionais (TECA), com aproximadamente 680 m². O espaço deverá receber equipamentos e adequações para inspeção, triagem e processamento das encomendas que chegam do exterior.
Para colocar a operação em funcionamento, o aeroporto está em busca de empresas especializadas em remessas expressas internacionais. Esses operadores serão responsáveis por atuar no processamento e na movimentação das mercadorias.
Na prática, a proposta é fazer com que parte das encomendas destinadas aos consumidores baianos não precise passar por centros logísticos de outros estados antes de seguir para a entrega final.
Bahia concentra 30% do comércio eletrônico do Nordeste
O interesse em ampliar a estrutura logística está relacionado à participação baiana nas compras pela internet. Dados de 2024 da Fecomércio-BA apontam que o estado responde por aproximadamente 30% do comércio eletrônico do Nordeste.
Estudos de mercado utilizados no projeto estimam que a operação poderá movimentar 1,1 milhão de remessas no primeiro ano de funcionamento. A partir do segundo ano, o volume poderia chegar a 2,3 milhões de encomendas anuais.
As projeções ainda são preliminares e dependem da implantação da estrutura, da adesão das empresas especializadas e das condições do mercado.
Encomendas podem atender outros estados
A proposta não se limita aos consumidores da Bahia. Salvador também poderá funcionar como ponto de entrada e distribuição de encomendas internacionais para outros mercados do Nordeste e para o norte de Minas Gerais.
Além da possibilidade de reduzir o tempo de entrega, a operação poderá estimular atividades locais de triagem, armazenagem, transporte e distribuição.
O projeto, no entanto, ainda não está em funcionamento. A implantação depende da seleção dos operadores especializados e das adequações necessárias no terminal de cargas.