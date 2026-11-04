Bahia lidera emissão da nova Carteira de Identidade Nacional

A Bahia registrou o maior número de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) entre as 27 unidades federativas nos últimos cinco meses. Ao todo, 4.851.268 documentos foram emitidos no estado até 31 de outubro de 2026, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O avanço também aparece na proporção de moradores que já possuem o novo documento. Em maio deste ano, a Bahia ocupava a 22ª posição no ranking nacional, com 21,39% da população identificada pela CIN. Agora, o percentual chegou a 32,67%, uma alta de 11,28 pontos percentuais, levando o estado ao 16º lugar.

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Apesar de liderar em volume de emissões no período, a Bahia ainda está distante dos primeiros colocados quando o critério é a proporção da população com a nova identidade. Nesse recorte, o Piauí permanece na liderança, com 69,16% dos habitantes já com a CIN. As informações foram retiradas do Valor Econômico.

Bahia registra maior avanço no número de emissões

Entre maio e outubro, o estado passou de 3.175.908 para 4.851.268 documentos emitidos, um acréscimo de mais de 1,6 milhão de unidades. O crescimento de 11,28 pontos percentuais na cobertura populacional foi o maior entre os estados brasileiros no período.

Na sequência aparecem Amapá, com avanço de 10,10 pontos percentuais, e Pernambuco, que registrou aumento de 9,32 pontos. O Rio Grande do Norte e o Piauí completam os cinco primeiros lugares nesse recorte, com altas de 9,13 e 9,05 pontos, respectivamente.

Em todo o país, foram emitidas 67.730.477 Carteiras de Identidade Nacional até 31 de outubro. O número corresponde a 31,86% da população brasileira, ante 24,68% registrados em maio.

Aumento da proporção da população com a nova CIN entre maio e outubro de 2026:

1. Bahia (BA): 11,28%

2. Amapá (AP): 10,10%

3. Pernambuco (PE): 9,32%

4. Rio Grande do Norte (RN): 9,13%

5. Piauí (PI): 9,05%

6. Sergipe (SE): 8,88%

7. Ceará (CE): 8,35%

8. Paraíba (PB): 8,28%

9. Paraná (PR): 7,42%

10. Espírito Santo (ES): 7,41%

11. São Paulo (SP): 7,20%

12. Maranhão (MA): 7,15%

13. Minas Gerais (MG): 6,99%

14. Mato Grosso do Sul (MS): 6,87%

15. Roraima (RR): 6,86%

16. Distrito Federal (DF): 6,84%

17. Rio de Janeiro (RJ): 6,26%

18. Rio Grande do Sul (RS): 6,23%

19. Tocantins (TO): 6,20%

20. Alagoas (AL): 6,19%

21. Santa Catarina (SC): 6,04%

22. Mato Grosso (MT): 5,74%

23. Goiás (GO): 5,65%

24. Rondônia (RO): 5,61%

25. Amazonas (AM): 5,09%

26. Acre (AC): 4,96%

27. Pará (PA): 2,21%

Os percentuais representam o aumento, em pontos percentuais, da parcela da população que já possui a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional?

Para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o cidadão deve acessar o site ou aplicativo do órgão responsável pela identificação em seu estado e realizar o agendamento do atendimento presencial. Durante o procedimento, é necessário selecionar a unidade de atendimento, além de escolher a data e o horário disponíveis.

Na data marcada, o solicitante deve comparecer ao posto escolhido com os documentos exigidos pelo órgão estadual. A relação pode variar de acordo com as regras de cada unidade da Federação.

A primeira emissão da CIN é gratuita em todo o país. A partir da segunda via, há cobrança de taxas, cujos valores são definidos por cada estado.

Qual é o prazo de validade da CIN?

O prazo de validade da nova identidade varia conforme a idade do titular:

De 0 a 11 anos: validade de cinco anos;

De 12 a 59 anos: validade de dez anos;