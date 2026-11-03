LOTÉRICAS
Trinta e cinco baianos acertam a Lotofácil e vão dividir prêmio
Sorteio realizado nesta terça-feira, 3, também premiou apostas em outras faixas
O concurso da Lotofácil 3820 saiu para 35 baianos. Eles acertaram as 14 dezenas e vão receber cada um R$ 1.9015,08. Dois apostas do Espírito Santo e São Paulo acertaram as 15 dezenas. Cada uma das apostas vai levar para casa R$4.787.660,62.
Entre as cidades baianas que tiveram jogos premiados na Bahia estão Salvador, Caetité, Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus. O sorteio aconteceu na noite desta terça-feira, 3, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Números sorteados - 02-03-05-06-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24-25
Quando acontece os sorteios e onde fazer as apostas
Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, 21h, e aos domingos, às 11h. A apostas podem ser realizadas nas mais de 13 mil casas lotéricas do país ou por meio da internet, através dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50, enquanto a máxima, com 20 dezenas, sai por R$ 46.512. Também é possível escolher outras quantidades de números.
Caso o jogador não queira ficar trocando de dezenas, é possível optar pela Teimosinha - recurso da que permite concorrer com a mesma aposta em vários concursos consecutivos, sem precisar registrar um novo jogo a cada sorteio.
Quantidade de números jogados e valores
- 16 - R$ 48,00
- 17 - R$ 408,00
- 18 - R$ 2.448,00
- 19 - R$ 11.628,00
Resumo do concurso
- 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 4.787.660,62
- 14 acertos - 657 apostas ganhadoras, R$ 1.915,08
- 13 acertos - 24303 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos - 212279 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos - 1210186 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Concurso 3821
O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, 4, e o valor estimado do prêmio é de R$ R$ 2.000.000,00. Caso não tenha nenhum ganhador na faixa principal, o prêmio ficará acumulado até o sorteio da quinta-feira, 5.