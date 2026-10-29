Aposta na Bahia leva prêmio na Mega-Sena; confira se foi contemplado

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O prêmio daMega-Sena 3078 não saiu para nenhum apostador. Mas, 116 pessoas acertaram a quina, na noite desta quinta-feira, 29, em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entre os sortudos, está um ganhador da Bahia, da cidade de Governador Mangabeira.

Cada jogador que acertou a quina embolsará R$ 32.185,33. O próximo sorteio - o último da Mega-Sena esta semana -, acontece nesta sexta-feira, 31. O concurso 3079 deve pagar R$ 6 milhões.

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Os números sorteados foram: 05-07-12-29-34-36

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Sem ganhador

5 acertos (Quina): 116 apostas ganhadoras, R$ 32.185,33.

4 acertos (Quadra): 7.598 apostas ganhadoras, R$ 701,97

Quanto um prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena rende a partir de amanhã?

Se um único apostador levar o valor total da bolada e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:

Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,14 milhão por mês.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.