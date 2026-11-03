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Mutirão para detectar câncer de mama é realizado no Aristides Maltez

Ação acontece no próximo sábado, 7

Alice Paulilo
Por
Aristides Maltez faz mutirão gratuito para câncer de mama
Aristides Maltez faz mutirão gratuito para câncer de mama - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Hospital Aristides Maltez (HAM), em Salvador, promove no próximo sábado, 7, um mutirão para detecção de câncer de mama. A ação, realizada em parceria com o Instituto Protea, encerra a campanha Outubro Rosa e disponibiliza 100 vagas.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (71) 3357-8531. O atendimento será das 7h às 12h, e as participantes devem apresentar RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

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Segundo a médica Ana Claudia Imbassahy, coordenadora do setor de mastologia do hospital, a iniciativa é voltada principalmente para mulheres que apresentam alterações em exames ou sinais que podem indicar a doença.

“Nosso objetivo é reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama no Brasil. Esse mutirão é mais uma oportunidade da detecção precoce e tratamento ágil e de qualidade”, afirmou.

Quem pode participar do mutirão?

A ação é destinada a mulheres que tenham resultado de biópsia indicando câncer de mama ou exames de imagem classificados como BI-RADS 0, 4, 5 ou 6.

Também podem participar pacientes com nódulos na mama, axila ou pescoço, retração da pele ou do mamilo, secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, além de alterações na pele, como aspecto de casca de laranja ou vermelhidão.

A médica destacou que a detecção precoce é fundamental para ampliar as possibilidades de tratamento. Segundo ela, cerca de 50 mulheres morrem diariamente em decorrência da doença no Brasil, embora as chances de cura possam chegar a 95% quando identificado e tratado precocemente.

“Precisamos conscientizar a população a buscar ajuda e quem for ao mutirão vai contar com uma equipe multidisciplinar e será contemplada com atendimento ambulatorial e, se necessário, exame de mamografia, ultrassonografia e biópsia”, explicou.

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Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Brasil deverá registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano no triênio 2026–2028. Na Bahia, a estimativa é de 4.480 novos casos em 2026, enquanto Salvador deve concentrar aproximadamente 1.340 diagnósticos.

Em relação à mortalidade, o país registrou 20.849 mortes por câncer de mama em 2024. Na Bahia, foram 1.349 óbitos no mesmo período. Já em Salvador, a taxa chegou a 26,7 mortes por 100 mil mulheres em 2023. A doença permanece como a principal causa de morte por neoplasias malignas entre as mulheres baianas.

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câncer de mama outubro rosa

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