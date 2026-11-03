SALVADOR
Corte de energia atinge Alphaville e outros bairros nesta terça (03/11)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Alphaville e outros bairros de Salvador sofrerão um corte de energia temporário nesta terça-feira, 3. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, alerta que as pausas ocorrerão das 10h às 16h em todos os pontos.
Durante o período, serão afetados Alphaville I e II, Mussurunga, Mussurunga I e II, Paralela e São Cristóvão.
A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.
Confira trechos com falta de energia em Salvador:
Alphaville I
- Endereços afetados: Avenida Alphaville, 522 e 535.
- Horário: das 10h às 16h.
Alphaville II
- Endereços afetados: Rua das Alpíneas, 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312. Rua das Azaleias, 530.
- Horário: das 10h às 16h.
Mussurunga
- Endereços afetados: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39. Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15. Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.
- Horário: das 10h às 16h.
Mussurunga I
- Endereços afetados: Rua Desembargador Wilde de Lima, 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17. Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15. Caminho 2. Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300. Caminho 2, Gleba H, 15.
- Horário: das 10h às 16h.
Mussurunga II
- Endereços afetados: Caminho 16, 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8. Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5. Caminho 17, 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800. Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7. Caminho 14, 24 e 12.
- Horário: das 10h às 16h.
Paralela
- Endereços afetados: Avenida Alphaville, 33.
- Horário: das 10h às 16h.
São Cristóvão
- Endereços afetados: Avenida São Cristóvão, 9996. Avenida Aliomar Baleeiro.
- Horário: das 10h às 16h.
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Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.