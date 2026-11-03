Corte de energia atinge Alphaville e outros bairros nesta terça (03/11)

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Alphaville e outros bairros de Salvador sofrerão um corte de energia temporário nesta terça-feira, 3. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, alerta que as pausas ocorrerão das 10h às 16h em todos os pontos.

Durante o período, serão afetados Alphaville I e II, Mussurunga, Mussurunga I e II, Paralela e São Cristóvão.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos com falta de energia em Salvador:

Alphaville I

Endereços afetados: Avenida Alphaville, 522 e 535.

Horário: das 10h às 16h.

Alphaville II

Endereços afetados: Rua das Alpíneas, 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312. Rua das Azaleias, 530.

Horário: das 10h às 16h.

Mussurunga

Endereços afetados: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39. Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15. Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.

Horário: das 10h às 16h.

Mussurunga I

Endereços afetados: Rua Desembargador Wilde de Lima, 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17. Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15. Caminho 2. Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300. Caminho 2, Gleba H, 15.

Horário: das 10h às 16h.

Mussurunga II

Endereços afetados: Caminho 16, 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8. Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5. Caminho 17, 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800. Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7. Caminho 14, 24 e 12.

Horário: das 10h às 16h.

Paralela

Endereços afetados: Avenida Alphaville, 33.

Horário: das 10h às 16h.

São Cristóvão

Endereços afetados: Avenida São Cristóvão, 9996. Avenida Aliomar Baleeiro.

Horário: das 10h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: