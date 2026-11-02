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Oposição deve anunciar apoio Aleluia na eleição para a Câmara Municipal
Anúncio pode ocorrer ainda esta semana
A candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) à presidência da Câmara Municipal de Salvador, já consolidada entre os vereadores, deve ganhar novos apoio nos próximos dias.
De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o bloco de oposição deve anunciar na terça-feira, 3, o apoio ao nome do edil soteropolitano para a sucessão de Carlos Muniz (PSDB).
O gesto foi construído em etapas: primeiro, os partidos debateram de maneira interna sobre a aliança, para depois o apoio ser oficialmente sacramentado pelo bloco como um todo.
Ainda segundo uma das fontes consultadas, sob anonimato, a oposição chegou a ensaiar uma candidatura própria, ideia abortada em seguida.
Ainda não se sabe, no entanto, se o apoio será unânime por parte dos vereadores do grupo.
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Oposição quer redistribuição de comissões
Um dos principais pleitos da oposição, que já se reuniu com Aleluia por meio de alguns dos seus representantes, é a redistribuição dos comandos das comissões temáticas da Casa.
Outro pleito por parte do grupo foi pela independência da Câmara diante das discussões de interesse do município.
Aleluia é tido como um perfil capaz de manter essa independência, assim como é visto como “cumpridor de regimento”.
A passagem de Aleluia pela presidência da Constituição de Comissão e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara Municipal, também é tratada como um ponto alto da sua trajetória como vereador da cidade.