Oposição deve anunciar apoio Aleluia na eleição para a Câmara Municipal

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A candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) à presidência da Câmara Municipal de Salvador, já consolidada entre os vereadores, deve ganhar novos apoio nos próximos dias.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o bloco de oposição deve anunciar na terça-feira, 3, o apoio ao nome do edil soteropolitano para a sucessão de Carlos Muniz (PSDB).

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O gesto foi construído em etapas: primeiro, os partidos debateram de maneira interna sobre a aliança, para depois o apoio ser oficialmente sacramentado pelo bloco como um todo.

Ainda segundo uma das fontes consultadas, sob anonimato, a oposição chegou a ensaiar uma candidatura própria, ideia abortada em seguida.

Ainda não se sabe, no entanto, se o apoio será unânime por parte dos vereadores do grupo.

Oposição quer redistribuição de comissões

Um dos principais pleitos da oposição, que já se reuniu com Aleluia por meio de alguns dos seus representantes, é a redistribuição dos comandos das comissões temáticas da Casa.

Outro pleito por parte do grupo foi pela independência da Câmara diante das discussões de interesse do município.

Aleluia é tido como um perfil capaz de manter essa independência, assim como é visto como “cumpridor de regimento”.

A passagem de Aleluia pela presidência da Constituição de Comissão e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara Municipal, também é tratada como um ponto alto da sua trajetória como vereador da cidade.