Carlos Muniz declara apoio a Alexandre Aleluia para presidência da CMS

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Presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB) declarou apoio a Alexandre Aleluia como seu sucessor. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 2.

"Minha trajetória política é marcada pela defesa da democracia e, uma vez que a maioria dos vereadores entendem que Alexandre Aleluia é o melhor nome para me substituir no comando da CMS, eu sigo a decisão da maioria e passo também a apoiar Aleluia", afirmou Muniz.

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Desta forma, Aleluia se consolida como único candidato da base do governo Bruno Reis. Agora, ele conta com 35 apoios dentre os 43 vereadores da capital baiana.

"É uma grande honra contar com o apoio do presidente Carlos Muniz para sucedê-lo no comando da Câmara de Salvador. Agradeço por sua amizade e maturidade política. Muniz é um político experiente e seu apoio agrega muito a minha candidatura", comemorou Aleluia.

Muniz pode permanecer na presidência?

Na última semana, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se manifestou contra a possibilidade do vereador Carlos Muniz (PSDB) disputar a presidência da Câmara Municipal de Salvador (CMS) para o biênio 2027-2028.

Em informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o gestor defendeu que o período de 2023 a 2024, quando Muniz assumiu o comando da Casa após a renúncia de Geraldo Júnior (MDB), seja contabilizado para fins do limite de recondução ao cargo.