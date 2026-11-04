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Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de novembro

Victoria Isabel
Por
Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo
Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo - Foto: Divulgação / Metrô

O Metrô Bahia abriu duas vagas de emprego exclusivas para mulheres no cargo de Oficial de Manutenção de Equipamentos Fixos. As oportunidades são voltadas para profissionais com ensino médio completo e experiência nas áreas elétrica, mecânica ou eletrônica. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 23 de novembro.

As interessadas devem acessar o site oficial do Metrô Bahia, entrar na área de Trabalhe Conosco e realizar o cadastro na plataforma de seleção.

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Quais são os requisitos?

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo, experiência em atividades de manutenção elétrica, mecânica ou eletrônica e disponibilidade de horário para trabalhar em escalas diurnas ou noturnas.

O que as profissionais vão fazer?

Entre as atribuições do cargo estão inspeções técnicas e manutenções em equipamentos fixos do sistema metroviário, como bombas, escadas rolantes, bloqueios, bilheterias e câmeras.

As selecionadas também serão responsáveis por acompanhar serviços realizados por terceiros, apoiar análises de falhas e propor melhorias nos equipamentos. A função inclui ainda a entrega e retirada de materiais e o suporte técnico em atividades de manutenção.

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Quais são os benefícios?

As profissionais contratadas terão acesso a assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou estacionamento e Wellhub (antigo Gympass).

O pacote também inclui day off no aniversário e participação nos lucros e resultados (PLR).

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 23 de novembro. Confira o passo a passo:

  1. Acesse o site
  2. Clique na aba Contato;
  3. Acesse a opção Trabalhe Conosco;
  4. Você será direcionada para uma plataforma externa de seleção;
  5. Realize o cadastro e candidate-se à vaga de Oficial de Manutenção de Equipamentos Fixos.
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emprego metrô Salvador

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