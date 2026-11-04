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PÓS-ELEIÇÕES

Lula 4: Jerônimo defende presença de nordestinos em ministérios

Para governador, região tem bons nomes para somar com o próximo governo

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu na terça-feira, 3, que o Nordeste tenha espaço na composição do quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começa em janeiro de 2027.

Em entrevista à coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, o petista afirmou que a região conta com lideranças experientes que podem contribuir com a nova equipe ministerial.

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Entre os nordestinos que poderiam integrar a Esplanada dos Ministérios, Jerônimo citou:

“Eu espero que o presidente possa contar com esse time, no caso de baianos, de nordestinos, para poder ajudá-lo no governo”, afirmou o governador.

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Decisão sobre ministros deve partir de Lula

Apesar de defender a presença de lideranças da região, Jerônimo ponderou que a decisão sobre a composição ministerial deve respeitar a autonomia do presidente.

“Os mais de 60 milhões de votos são do presidente Lula. A cadeira de presidente é dele. É ele quem tem que escolher. É claro que o Nordeste deverá ter uma oportunidade e nós vamos entender muito bem a decisão que o presidente tomar”, disse.

O petista também pontuou que a formação da equipe deve ocorrer a partir das conversas de Lula com partidos, governadores e parlamentares, sem pressão para antecipar as definições.

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Jerônimo Rodrigues Lula

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