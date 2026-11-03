Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

"LULA 4"

Sete baianos são cotados para integrar ministérios de Lula

Nomes do quarto mandato do presidente do PT devem ser divulgados em dezembro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Sete baianos são cotados para integrar ministérios de Lula
Foto: Evaristo Sá/AFP
Eleições 2026

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já iniciou as articulações para definir os nomes que vão compor a Esplanada dos Ministérios a partir de janeiro de 2027, no quarto mandato à frente do governo federal.

Nesse processo, políticos e figuras públicas da Bahia começaram a aparecer nas conversas de bastidores sobre a nova composição ministerial.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes baianos ventilados para ocupar cargos no primeiro escalão estão:

  • Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT;
  • Wagner Moura, ator;
  • Maria Marighella, deputada federal eleita e ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);
  • Antônio Brito, deputado federal reeleito;
  • Alice Portugal, deputada federal reeleita;
  • Lídice da Mata, deputada federal que não conseguiu se reeleger;
  • Marcelo Werner, atual secretário de Segurança Pública da Bahia.

Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam, no entanto, que os nomes para o novo ministério só devem ser definidos e divulgados em dezembro.

Para o quarto mandato, Lula deve priorizar nomes estratégicos para fortalecer a aliança com os partidos que apoiam o governo e ampliar o apoio às propostas do Executivo no Congresso Nacional.

Como ficam os nomes da Bahia na disputa por ministérios?

Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Atualmente comandada pelo ministro baiano Sidônio Palmeira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) pode continuar sob o comando de um nome da Bahia no próximo mandato.

Conforme informações apuradas por A TARDE, Lula pretende mudar a chefia da pasta em meio a desavenças com Sidônio durante a campanha eleitoral.

Um dos nomes ventilados para assumir o posto é o de Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT.

A possível indicação, no entanto, enfrenta um entrave: Éden foi recentemente convidado para integrar a Executiva Nacional do partido.

Interlocutores próximos ao PT na Bahia afirmam que um convite direto de Lula não está descartado, mas a prioridade seria manter o dirigente à frente da estratégia de comunicação nacional da legenda.

Éden Valadares e Lula
Éden Valadares e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A avaliação é que a função tem gerado resultados políticos e pode ajudar a preparar Éden para uma eventual candidatura à Prefeitura de Salvador em 2028.

Ministério da Cultura

O ator Wagner Moura e a deputada federal eleita Maria Marighella, que tiveram participação ativa na mobilização de artistas durante a campanha eleitoral de Lula, aparecem entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura no próximo governo.

Wagner Moura e Lula
Wagner Moura e Lula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Procurada pela reportagem, no entanto, Marighella afirmou que ainda “não há nada conversado” sobre a possibilidade dela assumir o Ministério da Cultura.

Estive em Brasília para a primeira reunião da bancada do PT. Estamos, neste momento, garantindo que o governo que foi eleito com a força das ruas e também da Cultura ganhe, com nosso apoio no Congresso, reforço para implementar nossas agendas Maria Marighella - Deputada federal eleita
Margareth Menezes, Lula e Maria Marighella
Margareth Menezes, Lula e Maria Marighella - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A atual ministra, a cantora baiana Margareth Menezes, também pode permanecer no cargo, o que mantém em aberto a disputa pela pasta.

Ministérios da Agricultura e da Pesca

O deputado federal reeleito Antônio Brito (PSD) é outro nome da Bahia que aparece nas articulações para integrar o primeiro escalão do governo Lula a partir de janeiro.

A indicação é defendida pela bancada do PSD na Câmara dos Deputados, da qual Brito é líder.

Com 43 parlamentares, a legenda tem a quarta maior bancada da Casa e representa uma força importante nas negociações do governo com o Congresso.

Antônio Brito e Lula
Antônio Brito e Lula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sob a articulação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o partido busca preservar o espaço que já ocupa no governo federal.

Nesse contexto, as pastas da Agricultura e Pecuária e da Pesca e Aquicultura estão entre as possibilidades discutidas para acomodar o deputado.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Tradicionalmente ligado ao PCdoB, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também aparece nas negociações para a composição do próximo governo.

Uma das parlamentares mais experientes da legenda, a deputada federal reeleita Alice Portugal é apontada nos bastidores como uma possível indicação da bancada para comandar a pasta, atualmente chefiada por Luciana Santos.

Lula e Alice Portugal
Lula e Alice Portugal - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ministério das Mulheres

Alice Portugal também é cotada para o Ministério das Mulheres, mas não é a única baiana na disputa.

O nome da deputada federal Lídice da Mata, que não conseguiu se reeleger em 2026, também aparece nas conversas sobre o comando da pasta.

Lídice da Mata e Lula
Lídice da Mata e Lula - Foto: Divulgação

As duas parlamentares têm trajetória de atuação na defesa dos direitos das mulheres, o que reforça os nomes nas discussões.

Leia Também:

IMPACTO

Lula convoca população após alerta sobre volta das Bets
Lula convoca população após alerta sobre volta das Bets imagem

POLÍTICA

Lula e Jerônimo crescem nas urnas em cidades do entorno da ponte
Lula e Jerônimo crescem nas urnas em cidades do entorno da ponte imagem

POLÍTICA

Governo Lula vê eleições nos EUA como decisivas para relação com Trump
Governo Lula vê eleições nos EUA como decisivas para relação com Trump imagem

Futuro Ministério da Segurança Pública

A possível criação de um Ministério da Segurança Pública também pode abrir espaço para Marcelo Werner, atual secretário estadual de Segurança Pública da Bahia.

Delegado de carreira da Polícia Federal, ele é cotado para assumir a pasta caso o Congresso Nacional aprove a PEC da Segurança Pública e Lula avance com a criação do novo ministério.

Marcelo Werner
Marcelo Werner - Foto: Divulgação

Em entrevista recente ao portal A TARDE, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que não iria “dificultar” a saída do secretário para o governo federal, caso ele recebesse um convite.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Lula Ministérios

Relacionadas

Mais lidas