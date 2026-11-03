Sete baianos são cotados para integrar ministérios de Lula

Siga o A TARDE no Google

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já iniciou as articulações para definir os nomes que vão compor a Esplanada dos Ministérios a partir de janeiro de 2027, no quarto mandato à frente do governo federal.

Nesse processo, políticos e figuras públicas da Bahia começaram a aparecer nas conversas de bastidores sobre a nova composição ministerial.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os nomes baianos ventilados para ocupar cargos no primeiro escalão estão:

Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT;

Wagner Moura, ator;

Maria Marighella, deputada federal eleita e ex-presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte);

Antônio Brito, deputado federal reeleito;

Alice Portugal, deputada federal reeleita;

Lídice da Mata, deputada federal que não conseguiu se reeleger;

Marcelo Werner, atual secretário de Segurança Pública da Bahia.

Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam, no entanto, que os nomes para o novo ministério só devem ser definidos e divulgados em dezembro.

Para o quarto mandato, Lula deve priorizar nomes estratégicos para fortalecer a aliança com os partidos que apoiam o governo e ampliar o apoio às propostas do Executivo no Congresso Nacional.

Como ficam os nomes da Bahia na disputa por ministérios?

Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Atualmente comandada pelo ministro baiano Sidônio Palmeira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) pode continuar sob o comando de um nome da Bahia no próximo mandato.

Conforme informações apuradas por A TARDE, Lula pretende mudar a chefia da pasta em meio a desavenças com Sidônio durante a campanha eleitoral.

Um dos nomes ventilados para assumir o posto é o de Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do PT.

A possível indicação, no entanto, enfrenta um entrave: Éden foi recentemente convidado para integrar a Executiva Nacional do partido.

Interlocutores próximos ao PT na Bahia afirmam que um convite direto de Lula não está descartado, mas a prioridade seria manter o dirigente à frente da estratégia de comunicação nacional da legenda.

Éden Valadares e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A avaliação é que a função tem gerado resultados políticos e pode ajudar a preparar Éden para uma eventual candidatura à Prefeitura de Salvador em 2028.

Ministério da Cultura

O ator Wagner Moura e a deputada federal eleita Maria Marighella, que tiveram participação ativa na mobilização de artistas durante a campanha eleitoral de Lula, aparecem entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Cultura no próximo governo.

Wagner Moura e Lula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Procurada pela reportagem, no entanto, Marighella afirmou que ainda “não há nada conversado” sobre a possibilidade dela assumir o Ministério da Cultura.

Estive em Brasília para a primeira reunião da bancada do PT. Estamos, neste momento, garantindo que o governo que foi eleito com a força das ruas e também da Cultura ganhe, com nosso apoio no Congresso, reforço para implementar nossas agendas Maria Marighella - Deputada federal eleita

Margareth Menezes, Lula e Maria Marighella - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A atual ministra, a cantora baiana Margareth Menezes, também pode permanecer no cargo, o que mantém em aberto a disputa pela pasta.

Ministérios da Agricultura e da Pesca

O deputado federal reeleito Antônio Brito (PSD) é outro nome da Bahia que aparece nas articulações para integrar o primeiro escalão do governo Lula a partir de janeiro.

A indicação é defendida pela bancada do PSD na Câmara dos Deputados, da qual Brito é líder.

Com 43 parlamentares, a legenda tem a quarta maior bancada da Casa e representa uma força importante nas negociações do governo com o Congresso.

Antônio Brito e Lula - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sob a articulação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o partido busca preservar o espaço que já ocupa no governo federal.

Nesse contexto, as pastas da Agricultura e Pecuária e da Pesca e Aquicultura estão entre as possibilidades discutidas para acomodar o deputado.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Tradicionalmente ligado ao PCdoB, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também aparece nas negociações para a composição do próximo governo.

Uma das parlamentares mais experientes da legenda, a deputada federal reeleita Alice Portugal é apontada nos bastidores como uma possível indicação da bancada para comandar a pasta, atualmente chefiada por Luciana Santos.

Lula e Alice Portugal - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ministério das Mulheres

Alice Portugal também é cotada para o Ministério das Mulheres, mas não é a única baiana na disputa.

O nome da deputada federal Lídice da Mata, que não conseguiu se reeleger em 2026, também aparece nas conversas sobre o comando da pasta.

Lídice da Mata e Lula - Foto: Divulgação

As duas parlamentares têm trajetória de atuação na defesa dos direitos das mulheres, o que reforça os nomes nas discussões.

Futuro Ministério da Segurança Pública

A possível criação de um Ministério da Segurança Pública também pode abrir espaço para Marcelo Werner, atual secretário estadual de Segurança Pública da Bahia.

Delegado de carreira da Polícia Federal, ele é cotado para assumir a pasta caso o Congresso Nacional aprove a PEC da Segurança Pública e Lula avance com a criação do novo ministério.

Marcelo Werner - Foto: Divulgação

Em entrevista recente ao portal A TARDE, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que não iria “dificultar” a saída do secretário para o governo federal, caso ele recebesse um convite.