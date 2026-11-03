Lula convoca população após alerta sobre volta das Bets

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou, nesta terça-feira, 3, a sociedade civil a acompanhar atentamente a audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a regulamentação e o impacto das apostas eletrônicas, as chamadas Bets, no Brasil.

O debate, conduzido pelo ministro Luiz Fux, tem como foco os desdobramentos sociais, econômicos e jurídicos das "Bets" no país.

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Assimetria de forças

​Lula alertou para a assimetria de forças representada no debate jurídico e destacou a necessidade da presença popular para garantir a equidade nas decisões institucionais.

O presidente também alertou sobre uma parcela interessada no retorno das apostas.

"É importante que a sociedade civil acompanhe, porque me parece que tem mais gente participando que interessa que as bets continuem funcionando. É importante que a sociedade civil participe para que haja justiça na decisão", afirmou o presidente.

​Ao avaliar o cenário recente, o chefe do Executivo ressaltou os reflexos positivos trazidos por restrições e regramentos mais severos impostos ao setor.

"Vocês sabem que as coisas começaram a melhorar muito depois que as Bets se fecharam", declarou, criticando duramente os setores que defendem a manutenção irrestrita das plataformas.

Interesses financeiros

​De acordo com o presidente, a resistência à regulamentação atende predominantemente a interesses financeiros que ignoram os custos sociais da atividade.

"Poucas pessoas querem que as Bets continuem, sobretudo aqueles que querem continuar ganhando dinheiro às custas da violência e do sofrimento das pessoas pobres, que, na perspectiva de ficar rico, jogam aquilo que não tem", pontuou.

​Finalizando o apelo mobilizador, Lula enfatizou o papel da população na construção de limites éticos e regulatórios para o setor de apostas no país.

"A sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets. Por isso, eu conto com vocês", concluiu.