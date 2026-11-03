Calor e estiagem levam a prevenções na Bahia com impactos do El Nino

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​Diante do cenário crítico provocado pelos reflexos do fenômeno El Niño — que intensifica o calor e a estiagem no estado —, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) reforçou uma série de recomendações essenciais para proteger a população.

O reforço nas orientações acontece em um momento delicado: dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) apontam que a Bahia contabiliza atualmente 105 decretos de situação de emergência vigentes devido à seca prolongada.

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​As medidas preventivas destacadas pelas autoridades sanitárias concentram-se em três pilares principais: a hidratação adequada, a proteção redobrada contra a radiação solar e o manejo seguro de reservatórios de água.

​Atenção aos grupos vulneráveis

​De acordo com o sanitarista e coordenador do Vigidesastres da Sesab, Edson Ribeiro Júnior, crianças com menos de cinco anos e idosos acima de 60 anos exigem cuidados diferenciados.

No caso da terceira idade, o especialista alerta para a tendência natural de ingerir menos líquidos do que o organismo necessita, o que eleva consideravelmente o risco de desidratação.

​“É importante também, mesmo sem sentir sede, tomar água, tomar suco, tomar água de coco”, enfatiza o coordenador.

​Blindagem contra raios solares

​Para mitigar os riscos associados às altas temperaturas e à forte insolação, a recomendação oficial é evitar a exposição direta ao sol no intervalo crítico entre 10h e 16h, período que inclui aglomerações e eventos ao ar livre. Quando a exposição for inevitável, o tempo ao ar livre deve ser abreviado e acompanhado de barreiras de proteção.

​“Se tiver necessidade de sair ao sol, usar chapéu, boné, se possível camisas UV e protetor solar”, orienta Edson Ribeiro Júnior.

​Para os praticantes de atividades físicas, a sugestão é flexibilizar horários para afastar perigos como queimaduras, irritações cutâneas, insolação e desidratação. Práticas como futebol, caminhadas e corridas devem ser restritas aos horários mais amenos: até as 7h ou após as 17h.

Segurança hídrica

​Com a escassez de chuvas e a consequente necessidade de estocar água — muitas vezes em recipientes alternativos —, o cenário de estiagem traz um alerta paralelo para a proliferação de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

​“É importante mantê-los tampados para evitar a proliferação do mosquito”, adverte o sanitarista da Sesab, ressaltando o cuidado rigoroso com o armazenamento adequado da água.

​Por fim, a Secretaria da Saúde orienta que, ao menor sinal de mal-estar ou de alterações no quadro de saúde, o cidadão não hesite em procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima para o devido atendimento médico.