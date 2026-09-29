40 mil mamografias gratuitas são ofertadas em Salvador; veja como marcar

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Os agendamentos para as 40 mil mamografias ofertadas em Salvador, durante o Outubro Rosa, começam nesta terça-feira, 29. A abertura oficial da campanha será realizada na quarta, 30, na Arena Fonte Nova.

A marcação dos exames já está disponível de forma on-line no portal oficial ba.gov.br, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

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O agendamento presencial poderá ser feito na estação do VLT, na Calçada, e nas estações de metrô Acesso Norte e Mussurunga, das 12h às 17h, nesta terça, e das 8h às 16h, na quarta-feira.

A ação também contará com o reforço dos atendimentos nas policlínicas regionais, ampliando o acesso aos serviços disponibilizados pela rede pública de saúde.

O objetivo é incentivar as mulheres baianas a realizarem exames de rotina, e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Salvador

Na capital baiana, as mamografias serão realizadas em unidades móveis distribuídas por diversos bairros ao longo do mês de outubro.

Nos dias 1º e 2 de outubro, os atendimentos serão realizados na Arena Fonte Nova

os atendimentos serão realizados na De 5 a 31 de outubro , as carretas estarão estacionadas na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Mansão do Caminho, no Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, no Atacadão de Cajazeiras e na Policlínica de Escada.

, as carretas estarão estacionadas na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na Mansão do Caminho, no Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, no Atacadão de Cajazeiras e na Policlínica de Escada. De 5 a 24 de outubro, os exames também poderão ser realizados no Salvador Norte Shopping

os exames também poderão ser realizados no Entre os dias 26 e 31 de outubro , haverá atendimento nas carretas instaladas na Sesab, na Casa da Mulher Brasileira e no Hospital Ana Nery.

Também haverá atendimento no Lar Harmonia, de 5 a 10 de outubro; no Hospital Professor Eládio Lasserre, de 5 a 17; no PAF-UFBA, de 13 a 24; e no Colégio Estadual Marcílio Dias, de 19 a 22 de outubro.