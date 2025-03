Mês da Mulher: clínica oferece mamografias gratuitas em Salvador

O atendimento é voltado para mulheres entre 40 e 70 anos - Foto: Ilustrativa | Olga Leiria / AG. A TARDE

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Clínica de Assistência à Mulher (CAM), integrante da Oncoclínicas&Co, vai oferecer 400 mamografias gratuitas ao longo do mês de março. A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao exame de rastreamento e fortalecer a luta contra o câncer de mama, doença que segue como a mais comum entre as mulheres no Brasil.

Os exames serão disponibilizados em duas etapas: o primeiro lote, com 200 vagas, poderá ser agendado a partir deste sábado, 8. O segundo, com mais 200 mamografias, será liberado no dia 29 do mesmo mês. O atendimento é voltado para mulheres entre 40 e 70 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham feito a última mamografia há pelo menos um ano ou que nunca tenham realizado o exame.

As interessadas devem entrar em contato exclusivamente pelo telefone (71) 3512-8600 para garantir uma das vagas. Os exames serão realizados nas unidades da CAM em Salvador e Lauro de Freitas.

A mastologista Carolina Argolo, idealizadora da iniciativa, destaca a importância do exame para a detecção precoce da doença. "A mamografia é essencial porque permite identificar alterações antes mesmo do surgimento de sintomas, aumentando significativamente as chances de sucesso no tratamento. O acesso regular a esse exame pode salvar vidas, reduzindo os impactos físicos, emocionais e financeiros da doença", afirma.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa para 2025 aponta 4,2 mil novos casos de câncer de mama a cada 100 mil habitantes na Bahia. No Brasil, a projeção é de 73.610 novos diagnósticos, tornando o tumor o mais frequente entre as mulheres em todas as regiões do país, exceto o câncer de pele não melanoma.

A campanha “Meu Combustível Salva” viabiliza a realização dos exames em parceria com a rede de postos Shell. Clientes que abastecem com gasolina V-Power pelo aplicativo Shell Box, na Bahia, além de receberem um desconto de R$ 0,20 por litro, contribuem automaticamente para a doação de mamografias.

"Precisamos ampliar o rastreamento mamográfico para mulheres a partir dos 40 anos no SUS, conforme orientações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Isso pode garantir diagnósticos mais precoces e tratamentos menos agressivos", reforça a especialista.

Além da mamografia, mulheres que apresentarem alterações suspeitas nos exames (classificadas como BIRADS 4 e 5) terão acesso a consulta com mastologista e biópsia para confirmação do diagnóstico. Caso seja detectado câncer de mama, a paciente será encaminhada para tratamento no Hospital Aristides Maltez.