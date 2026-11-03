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Lula e Jerônimo crescem nas urnas em cidades do entorno da ponte

Investimentos e articulação política ajudam a explicar o desempenho eleitoral na região

Marcos Freitas
Por Marcos Freitas
Cidades do entorno da ponte dão votação expressiva para Lula e Jerônimo
Cidades do entorno da ponte dão votação expressiva para Lula e Jerônimo - Foto: Joá Souza | GOVBA
Eleições 2026

O avanço da votação de Lula da Silva (PT) e Jerônimo Rodrigues (PT) em municípios do Recôncavo baiano e da Ilha de Itaparica, nas eleições de 2026, reacendeu o debate sobre a influência dos investimentos públicos nas urnas. Em cidades como Maragogipe, Itaparica e Vera Cruz, eles ampliaram o desempenho em comparação com 2022, período anterior ao início das obras da ponte Salvador-Itaparica.

Com investimento estimado em R$ 12 bilhões e expectativa de geração de empregos, o empreendimento pode ter contribuído para fortalecer a percepção de desenvolvimento econômico na região. Especialistas, no entanto, destacam que os resultados também precisam ser compreendidos a partir da articulação política, da mobilização nas comunidades e da identificação histórica do eleitorado baiano com o petismo.

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“Acredito que a liberação dos recursos tenha contribuído para esse movimento, mas também considero fundamental o papel da articulação política no território. No segundo turno, tivemos uma campanha muito próxima da população, com presença nas comunidades, mobilização de lideranças e muito diálogo porta a porta. A pauta da ponte, os investimentos e as perspectivas de desenvolvimento foram apresentados por pessoas que conhecem a realidade local e têm legitimidade para dialogar com essas comunidades”, afirmou o cientista político João Vilas Bôas.

Na avaliação do doutor em Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) José Lázaro de Carvalho, professor e coordenador do curso de graduação em Engenharia de Transportes da Escola Politécnica, que acumula 28 anos de experiência no mercado, o início das obras da ponte pode representar uma transformação importante para a mobilidade e a economia da Bahia.

“É uma ação estruturante, um investimento vultoso, que faz parte do Sistema Viário Oeste e que será um novo elemento de conexão de Salvador com a Ilha de Itaparica, o Recôncavo Baiano, o Sul da Bahia e outras regiões do país. Será uma alternativa para acessar Salvador pelo modo rodoviário. Pode trazer maiores oportunidades de desenvolvimento econômico e negócios para a Região Metropolitana de Salvador, o Recôncavo e o Baixo Sul”, afirmou.

Em Maragogipe, município do Recôncavo baiano onde está localizado o canteiro de obras relacionado ao empreendimento, Lula ampliou sua votação entre as eleições de 2022 e 2026, conforme os números apresentados no levantamento. No segundo turno de 2022, o petista recebeu 72,12% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) obteve 27,88%. Em 2026, Lula alcançou 80,86%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 19,14%.

O desempenho também foi acompanhado pelo crescimento da votação de Jerônimo Rodrigues, que avançou 4,62 pontos percentuais no município.

Petismo amplia força eleitoral em Itaparica e Vera Cruz

O avanço eleitoral de Lula também aparece nos resultados de municípios da Ilha de Itaparica, região diretamente relacionada a ponte. Em Itaparica, Lula passou de 72,12% dos votos no segundo turno de 2022 para 78,99% em 2026. No mesmo período, a votação de Jair Bolsonaro, em 2022, e de Flávio Bolsonaro, em 2026, caiu de 27,88% para 21,01%.

Em Vera Cruz, o percentual de votos de Lula aumentou de 79,9% para 82,06%, enquanto a votação de Flávio Bolsonaro caiu de 20,10% para 17,94%, conforme os dados apresentados. Jerônimo Rodrigues também ampliou sua votação nos dois municípios. O crescimento foi de 7,13 pontos percentuais em Itaparica e de 4,94 pontos percentuais em Vera Cruz.

“Esse crescimento reflete uma combinação entre a percepção das ações dos governos, a expectativa em torno de novos investimentos e a capacidade de mobilização política. Muitas vezes, grandes investimentos não são percebidos pela população da maneira como são apresentados e acabam não se convertendo em aproveitamento eleitoral. Contudo, no segundo turno, vimos exatamente o contrário, favorecendo a ampliação da margem do presidente Lula”, afirmou o cientista político João Vilas Bôas.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues Lula

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