POLÍTICA
Flávio Bolsonaro deixa novo recado após derrota: "Não acabou"
Candidato derrotado volta a se manifestar
Candidato derrotado na disputa pela presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar publicamente sobre o resultado da eleição, em post no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 2.
Na publicação, uma reação a uma postagem do irmão, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Flávio afirmou não se arrepender da candidatura fracassada, mesmo perdendo a oportunidade de tentar uma reeleição como senador pelo Rio de Janeiro.
Flávio ainda disse, sem explicar seu objetivo, sentir que "ainda não acabou". O parlamentar também reforçou manter sua "fé inabalável".
"Fiz o que achava certo, necessário e com muita fé, que continua inabalável! Sinto ainda não acabou", escreveu Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro se autoproclama presidente
Logo após deixar o Brasil sem avisar aos aliados da decisão, na última semana, Flávio Bolsonaro publicou uma carta em que se autoproclamava presidente eleito do país.
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Flávio, que está nos Estados Unidos, usou o documento para alegar, sem apresentar provas, a existência de indícios de fraude nas eleições presidenciais.
Fiz o que achava certo, necessário e com muita fé, que continua inabalável! Sinto ainda não acabou! Que Deus nos abençoe!— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 2, 2026