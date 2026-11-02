Flávio Bolsonaro deixa novo recado após derrota: "Não acabou"

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Candidato derrotado na disputa pela presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar publicamente sobre o resultado da eleição, em post no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 2.

Na publicação, uma reação a uma postagem do irmão, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Flávio afirmou não se arrepender da candidatura fracassada, mesmo perdendo a oportunidade de tentar uma reeleição como senador pelo Rio de Janeiro.

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Flávio ainda disse, sem explicar seu objetivo, sentir que "ainda não acabou". O parlamentar também reforçou manter sua "fé inabalável".

"Fiz o que achava certo, necessário e com muita fé, que continua inabalável! Sinto ainda não acabou", escreveu Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro se autoproclama presidente

Logo após deixar o Brasil sem avisar aos aliados da decisão, na última semana, Flávio Bolsonaro publicou uma carta em que se autoproclamava presidente eleito do país.

Flávio, que está nos Estados Unidos, usou o documento para alegar, sem apresentar provas, a existência de indícios de fraude nas eleições presidenciais.