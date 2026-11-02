Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro deixa novo recado após derrota: "Não acabou"

Candidato derrotado volta a se manifestar

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro é intimado a entregar passaporte
Flávio Bolsonaro é intimado a entregar passaporte - Foto: Charles Vieira | Campanha Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

Candidato derrotado na disputa pela presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar publicamente sobre o resultado da eleição, em post no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 2.

Na publicação, uma reação a uma postagem do irmão, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Flávio afirmou não se arrepender da candidatura fracassada, mesmo perdendo a oportunidade de tentar uma reeleição como senador pelo Rio de Janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Flávio ainda disse, sem explicar seu objetivo, sentir que "ainda não acabou". O parlamentar também reforçou manter sua "fé inabalável".

"Fiz o que achava certo, necessário e com muita fé, que continua inabalável! Sinto ainda não acabou", escreveu Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro se autoproclama presidente

Logo após deixar o Brasil sem avisar aos aliados da decisão, na última semana, Flávio Bolsonaro publicou uma carta em que se autoproclamava presidente eleito do país.

Leia Também:

POLÍTICA

Governo Lula vê eleições nos EUA como decisivas para relação com Trump
Governo Lula vê eleições nos EUA como decisivas para relação com Trump imagem

POLÍTICA

VÍDEO: Flávio Bolsonaro faz primeira aparição pública nos EUA em culto evangélico
VÍDEO: Flávio Bolsonaro faz primeira aparição pública nos EUA em culto evangélico imagem

POLÍTICA

Lula garante promessas de campanha e descarta fim de programas sociais
Lula garante promessas de campanha e descarta fim de programas sociais imagem

Flávio, que está nos Estados Unidos, usou o documento para alegar, sem apresentar provas, a existência de indícios de fraude nas eleições presidenciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas