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VÍDEO: Flávio Bolsonaro faz primeira aparição pública nos EUA em culto evangélico

Senador estava acompanhado do irmão, Eduardo Bolsonaro

Victoria Isabel
Por
Ele estava acompanhado da mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro
Ele estava acompanhado da mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro - Foto: Reprodução/celeiroflorida
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL) participou de um culto evangélico neste domingo, 1º, na Flórida, nos Estados Unidos. A ocasião marcou sua primeira aparição pública após deixar o Brasil. Ele estava acompanhado da mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro, do irmão Eduardo Bolsonaro e da cunhada, Heloísa.

Nas imagens divulgadas, Flávio também aparece ao lado dos pastores responsáveis pela comunidade Celeiro, Alice Fernandes, conhecida como Mãezona, e José Maurício Fernandes, chamado de Paizão.

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Flávio participa de culto evangélico nos Estados Unidos
Flávio participa de culto evangélico nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/celeiroflorida

Durante a celebração, o pastor José Maurício fez uma referência à derrota, sem mencionar diretamente a eleição.

“Não ganhou ou perdeu porque com Jesus você não perde. E se perder, você está ganhando”, afirmou.

Flávio deixou o Brasil após decisão de Moraes

O senador deixou o Brasil na última quarta-feira, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que ele entregasse seus passaportes.

Flávio é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com a publicação, ele passou pela Argentina e pelo Equador em um avião que, segundo os jornais The New York Times e The Wall Street Journal, teria sido fretado por Jason Miller, assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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A igreja frequentada pelo senador nos Estados Unidos integra o Ministério Celeiro, fundado no Brasil pelo pastor André Fernandes. Ele era responsável pela Igreja Lagoinha Alphaville, mas deixou a comunidade em 2025, após desgastes com o pastor André Valadão.

Veja vídeo:

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Tags

estados unidos Flávio Bolsonaro Política

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