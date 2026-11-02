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Rogério Marinho revela plano contra Alcolumbre no Senado

Líder da oposição é candidato à presidência do Congresso

Cássio Moreira
Por
Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro
Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado
Eleições 2026

Provável candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) revelou a estratégia de fortalecimento do seu nome diante de um embate com Davi Alcolumbre (União-AP), atual presidente do Congresso Nacional e postulante à reeleição.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Marinho sugeriu que deve pedir aos aliados bolsonaristas a declaração pública de voto no momento do registro. Assim, de acordo com o senador, será difícil haver algum 'traidor' no entorno.

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"Vou defender. É difícil justificar em público o voto no Alcolumbre, né?", disparou o senador do PL, responsável pela coordenação de campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

Marinho e Alcolumbre travam embate pelo Senado

Rogério Marinho e Davi Alcolumbre 'anteciparam' a disputa pela presidência do Senado, que só ocorrerá em fevereiro do próximo ano, com o início da nova legislatura da Casa.

Enquanto Marinho, representante do bolsonarismo, tenta garantir os votos dos defensores de pautas conservadoras e do impeachment de ministros da Corte, Alcolumbre aposta no diálogo amplo com representantes de outros campos, incluindo os bolsonaristas que lhe apoiaram nas eleições anteriores.

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